Динамо - Шахтар: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграють в центральному поєдинку третього туру чемпіонату України. Трансляція матчу почнеться на РБК-Україна о 19:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "2+2". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цій грі на боці "гірників".

3 серпня 19:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Букмекери віддають невелику перевагу донеччанам. Компанія bwin приймає ставки на перемогу "гірників" з коефіцієнтом 2,3, а на "Динамо" - 2,85. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,2.

Букмекери bet365 на перемогу "Шахтаря" дають 2,15. Нічия оцінюється в 3,20. На перемогу киян можна поставити з коефіцієнтом 3.

William Hill на перемогу команди Паулу Фонсека приймає ставки з коефіцієнтом 2,15, підопічних Александа Хацкевича - 3,1. На нічию можна поставити 3,20.

Нагадаємо, "Динамо" та "Шахтар" близькі до унікальних досягнень в рейтингу УЄФА.