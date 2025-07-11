"Динамо", "Шахтар" ті інші: найбільші перемоги українських команд в єврокубках

Донецький "Шахтар", розбивши фінський "Ільвес" у першому раунді кваліфікації Ліги Європи (6:0), переписав список найбільший перемог українських клубів у континентальних турнірах.
Про найбільш впевнені звитяги вітчизняних команд на міжнародній арені розповідає РБК-Україна.
"Гірники" записали на свій рахунок одну з найвпевненіших перемог в історії клубу на європейській арені. Виграш із рахунком 6:0 став другим за масштабом розгромом для клубу в єврокубках.
Єдиний результат, що перевищує нинішній тріумф, був зафіксований ще у жовтні 2014 року, коли "Шахтар" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів розгромив білоруський БАТЕ з рахунком 7:0.
Загалом же – це п'ята перемога клубу в єврокубках з перевагою у п'ять і більше м'ячів. Три з них донеччани здобули в матчах Ліги чемпіонів, ще дві – у рамках Ліги Європи.
Найбільші перемоги "Шахтаря" у єврокубках:
Якщо ж брати всі найбільші розгроми від вітчизняних представників у єврозмаганнях, тут "Шахтар" випереджає не лише київське "Динамо", а й земляки з нині неіснуючого "Металурга". Вони перемагали своїх суперників ще більш впевнено.
Головний український розгром на міжнародній арені – перемога "Динамо" над "Баррі Тауном" з Уельсу в 1998-му. Тоді підопічні Валерія Лобановського в кваліфікації ЛЧ розбили суперника з рахунком 8:0. У тому сезоні кияни дійшли до півфіналу головного європейського турніру.
Найбільші перемоги українських команд у єврокубках:
Раніше писали, що визначився фаворит у протистоянні потенційних суперників "Динамо" в кваліфікації Ліги Чемпіонів.
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