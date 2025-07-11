"Динамо", "Шахтер" и другие: самые крупные победы украинских команд в еврокубках

Донецкий "Шахтер", разбив финский "Ильвес" в первом раунде квалификации Лиги Европы (6:0), переписал список крупнейший побед украинских клубов в континентальных турнирах.
О наиболее уверенных победах отечественных команд на международной арене рассказывает РБК-Украина.
"Горняки" записали на свой счет одну из самых уверенных побед в истории клуба на европейской арене. Выигрыш со счетом 6:0 стал вторым по масштабу разгромом для клуба в еврокубках.
Единственный результат, превышающий нынешний триумф, был зафиксирован еще в октябре 2014 года, когда "Шахтер" в матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил белорусский БАТЭ со счетом 7:0.
В целом же - это пятая победа клуба в еврокубках с преимуществом в пять и более мячей. Три из них дончане одержали в матчах Лиги чемпионов, еще две - в рамках Лиги Европы.
Крупнейшие победы "Шахтера" в еврокубках:
Если же брать все крупнейшие разгромы от отечественных представителей в евросоревнованиях, здесь "Шахтер" опережает не только киевское "Динамо", но и земляки из ныне несуществующего "Металлурга". Они побеждали своих соперников еще более уверенно.
Главный украинский разгром на международной арене - победа "Динамо" над "Барри Тауном" из Уэльса в 1998-м. Тогда подопечные Валерия Лобановского в квалификации ЛЧ разбили соперника со счетом 8:0. В том сезоне киевляне дошли до полуфинала главного европейского турнира.
Крупнейшие победы украинских команд в еврокубках:
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