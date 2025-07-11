"Динамо", "Шахтер" и другие: самые крупные победы украинских команд в еврокубках

Пять "пятерок" "Шахтера"

"Горняки" записали на свой счет одну из самых уверенных побед в истории клуба на европейской арене. Выигрыш со счетом 6:0 стал вторым по масштабу разгромом для клуба в еврокубках.

Единственный результат, превышающий нынешний триумф, был зафиксирован еще в октябре 2014 года, когда "Шахтер" в матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил белорусский БАТЭ со счетом 7:0.

В целом же - это пятая победа клуба в еврокубках с преимуществом в пять и более мячей. Три из них дончане одержали в матчах Лиги чемпионов, еще две - в рамках Лиги Европы.

Крупнейшие победы "Шахтера" в еврокубках:

7:0 - БАТЭ (Беларусь), 2.10.2014 (групповой этап ЛЧ)

6:0 - "Ильвес" (Финляндия), 10.07.2025 (1-й раунд квалификации ЛЕ)

5:0 - БАТЭ (Беларусь), 5.11.2014 (групповой этап ЛЧ)

5:0 - "Базель" (Швейцария), 26.11.2008 (групповой этап ЛЧ)

5:0 - "Генк" (Бельгия), 20.10.2016 (групповой этап ЛЕ)

Самый крупный разгром - от "Динамо"

Если же брать все крупнейшие разгромы от отечественных представителей в евросоревнованиях, здесь "Шахтер" опережает не только киевское "Динамо", но и земляки из ныне несуществующего "Металлурга". Они побеждали своих соперников еще более уверенно.

Главный украинский разгром на международной арене - победа "Динамо" над "Барри Тауном" из Уэльса в 1998-м. Тогда подопечные Валерия Лобановского в квалификации ЛЧ разбили соперника со счетом 8:0. В том сезоне киевляне дошли до полуфинала главного европейского турнира.

Крупнейшие победы украинских команд в еврокубках: