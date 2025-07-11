"Динамо", "Шахтер" и другие: самые крупные победы украинских команд в еврокубках
Донецкий "Шахтер", разбив финский "Ильвес" в первом раунде квалификации Лиги Европы (6:0), переписал список крупнейший побед украинских клубов в континентальных турнирах.
О наиболее уверенных победах отечественных команд на международной арене рассказывает РБК-Украина.
Пять "пятерок" "Шахтера"
"Горняки" записали на свой счет одну из самых уверенных побед в истории клуба на европейской арене. Выигрыш со счетом 6:0 стал вторым по масштабу разгромом для клуба в еврокубках.
Единственный результат, превышающий нынешний триумф, был зафиксирован еще в октябре 2014 года, когда "Шахтер" в матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил белорусский БАТЭ со счетом 7:0.
В целом же - это пятая победа клуба в еврокубках с преимуществом в пять и более мячей. Три из них дончане одержали в матчах Лиги чемпионов, еще две - в рамках Лиги Европы.
Крупнейшие победы "Шахтера" в еврокубках:
- 7:0 - БАТЭ (Беларусь), 2.10.2014 (групповой этап ЛЧ)
- 6:0 - "Ильвес" (Финляндия), 10.07.2025 (1-й раунд квалификации ЛЕ)
- 5:0 - БАТЭ (Беларусь), 5.11.2014 (групповой этап ЛЧ)
- 5:0 - "Базель" (Швейцария), 26.11.2008 (групповой этап ЛЧ)
- 5:0 - "Генк" (Бельгия), 20.10.2016 (групповой этап ЛЕ)
Самый крупный разгром - от "Динамо"
Если же брать все крупнейшие разгромы от отечественных представителей в евросоревнованиях, здесь "Шахтер" опережает не только киевское "Динамо", но и земляки из ныне несуществующего "Металлурга". Они побеждали своих соперников еще более уверенно.
Главный украинский разгром на международной арене - победа "Динамо" над "Барри Тауном" из Уэльса в 1998-м. Тогда подопечные Валерия Лобановского в квалификации ЛЧ разбили соперника со счетом 8:0. В том сезоне киевляне дошли до полуфинала главного европейского турнира.
Крупнейшие победы украинских команд в еврокубках:
- 8:0 - "Динамо" - "Барри Таун" (Уэльс), 22.07.1998 (квалификация ЛЧ)
- 7:0 - "Металлург" Д - "Челик" (Черногория), 19.07.2012 (квалификация ЛЕ)
- 7:0 - "Шахтер" - БАТЭ (Беларусь), 2.10.2014 (групповой этап ЛЧ)
- 7:1 - "Черноморец" - "Вадуц" (Лихтенштейн), 2.09.1992 (квалификация Кубка кубков)
- 6:0 - "Динамо" - "Бешикташ" (Турция), 6.12.2016 (групповой этап ЛЧ)
- 6:0 - "Шахтер" - "Ильвес" (Финляндия), 10.07.2025 (квалификация ЛЕ)
Ранее писали, что определился фаворит в противостоянии потенциальных соперников "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов.
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