"Динамо", "Шахтар" і не тільки. Низка футбольних клубів отримали бронь від мобілізації
Міністерство молоді та спорту України надало Українській асоціації футболу (УАФ), а також низці футбольних клубів статус критично важливих для функціонування економіки в особливий період.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні накази міністрества.
Згідно з наказами Мінспорту, критично важливими визнали:
- ТОВ "Футбольний клуб "Кривбас";
- ТОВ "Спортивний клуб "Дніпро-1";
- ТОВ "Футбольний клуб "Динамо Київ";
- ТОВ "Футбольний клуб "Оболонь";
- ПрАТ "Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк)";
- громадську спілку "Українська асоціація футболу".
Також такий статус надано або підтверджено: благодійному товариству "Шахтар Сошіал", ТОВ "Шахтар-сервіс", громадським організаціям Київської міської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Вінницької обласним організаціям Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо", Фізкультурно-спортивному товариству "Динамо" і низці інших підприємств та організацій у сфері відання міністерства.
Станом на лютий у Мінспорту повідомляли, що у відповідній сфері відомство визначило критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період 36 підприємств, установ та організацій.
Нагадаємо, у грудні 2023 року президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт заявив, що частина українських спортсменів і тренерів заброньовані, але бронювати від мобілізації всіх спортсменів немає можливості.
Статус критично важливих підприємств
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило телеканалам телемарафону "Єдині новини" статус критично важливих підприємств для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.
Також Міністерство культури України надало Криворізькому, Харківському, Дніпровському, Одеському, Львівському циркам статус критично важливих для економіки й забезпечення життєдіяльності населення підприємств.
Бронювання від мобілізації
Під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.
На початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.
Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував "справедливу" постанову щодо броні від мобілізації.
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