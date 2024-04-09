"Динамо", "Шахтар" і не тільки. Низка футбольних клубів отримали бронь від мобілізації

Міністерство молоді та спорту України надало Українській асоціації футболу (УАФ), а також низці футбольних клубів статус критично важливих для функціонування економіки в особливий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні накази міністрества.

Згідно з наказами Мінспорту, критично важливими визнали:

ТОВ "Футбольний клуб "Кривбас";

ТОВ "Спортивний клуб "Дніпро-1";

ТОВ "Футбольний клуб "Динамо Київ";

ТОВ "Футбольний клуб "Оболонь";

ПрАТ "Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк)";

громадську спілку "Українська асоціація футболу".

Також такий статус надано або підтверджено: благодійному товариству "Шахтар Сошіал", ТОВ "Шахтар-сервіс", громадським організаціям Київської міської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Вінницької обласним організаціям Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо", Фізкультурно-спортивному товариству "Динамо" і низці інших підприємств та організацій у сфері відання міністерства.

Станом на лютий у Мінспорту повідомляли, що у відповідній сфері відомство визначило критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період 36 підприємств, установ та організацій.

Нагадаємо, у грудні 2023 року президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт заявив, що частина українських спортсменів і тренерів заброньовані, але бронювати від мобілізації всіх спортсменів немає можливості.