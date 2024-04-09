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"Динамо", "Шахтер" и не только. Ряд футбольных клубов получили бронь от мобилизации

Украина, Вторник 09 апреля 2024 16:00
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"Динамо", "Шахтер" и не только. Ряд футбольных клубов получили бронь от мобилизации Фото: эмблемы футбольных клубов "Динамо" и "Шахтер" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство молодежи и спорта Украины предоставило Украинской ассоциации футбола (УАФ), а также ряд футбольных клубов статус критически важных для функционирования экономики в особый период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие приказы министерства.

Согласно приказам Минспорта, критически важными признали:

  • ООО "Футбольный клуб "Кривбасс";
  • ООО "Спортивный клуб "Днепр-1";
  • ООО "Футбольный клуб "Динамо Киев";
  • ООО "Футбольный клуб "Оболонь";
  • ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк)";
  • общественный союз "Украинская ассоциация футбола".

Также такой статус предоставлен или подтвержден: благотворительному обществу "Шахтер Сошиал", ООО "Шахтер-сервис", общественным организациям Киевской городской, Одесской, Николаевской, Львовской, Винницкой областным организациям Физкультурно-спортивного общества "Динамо", Физкультурно-спортивному обществу "Динамо" и ряд других предприятий и организаций в сфере ведения министерства.

По состоянию на февраль в Минспорта сообщали, что в соответствующей сфере ведомство определило критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период 36 предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, в декабре 2023 года президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт заявил, что часть украинских спортсменов и тренеров забронированы, но бронировать от мобилизации всех спортсменов нет возможности.

Статус критически важных предприятий

Напомним, вчера стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило телеканалам телемарафона "Единые новости" статус критически важных предприятий по функционированию экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период. Их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Также Министерство культуры Украины предоставило Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому циркам статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения предприятий.

Бронирование от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал "справедливое" постановление по брони от мобилизации.

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Динамо Министерство молодежи и спорта Футбол Мобилизация в Украине
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