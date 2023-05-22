Бронь від мобілізації. Хто може отримати відстрочку від служби під час війни

Під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають всі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є певні виключення. Серед них – "заброньовані" працівники критично важливих компаній, органів державної влади та інші.

РБК-Україна розповідає, як оформити бронь на співробітника, хто може на неї претендувати й на скільки часу можуть дати відстрочку від мобілізації.

Хто має право на бронь під час мобілізації

Минулого року Верховна Рада України ухвалила закон про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. В законі визначили перелік тих працівників, які можуть бути заброньовані й не підлягатимуть призову на військову службу.

Бронь може поширюватися на такі категорії громадян:

працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, якщо їх робота потрібна для забезпечення функціонування цих органів в особливий період;

співробітників критично важливих підприємств, установ та організацій. Наприклад, тих, які займаються виробництвом товарів, виконують роботи й надають послуги оборонного призначення для потреб ЗСУ;

працівників підприємств, які є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення України під час війни.

Під час мобілізації призову на військову службу не підлягають військовозобов'язані, народні депутати Верховної Ради на період своєї каденції навіть без бронювання, пояснює у коментарі РБК-Україна адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий.

“Якщо працівники на період мобілізації та у воєнний час заброньовані органами державної влади та іншими органами – місцевого самоврядування або Кабінетом міністрів, то мобілізації вони також не підлягають”, – пояснює фахівець.

Фото: Броні на час мобілізації підлягають працівники підприємств критичної інфраструктури України (Getty Images)

Водночас є категорії держслужбовців, які не можуть бути заброньовані і яких можуть мобілізувати.

"Але це не працівники керівних посад. А, наприклад, головні спеціалісти. Водночас депутати місцевих рад мобілізації підлягають, і бронювання на них не поширюється”, — додає Станіслав Польовий.

Як забронювати персонал: алгоритм дій

Бронь не надається автоматично. Бронюванням займаються компанії, де працюють ті, хто підлягає мобілізації. Компанії мають подати списки працівників, яких треба забронювати, до відповідних органів.

Органам державної влади треба подати списки людей на бронь на погодження Генеральному штабу Збройних Сил (щодо військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, Службі зовнішньої розвідки – відповідно СБУ та Службі зовнішньої розвідки).

треба подати списки людей на бронь на погодження Генеральному штабу Збройних Сил (щодо військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, Службі зовнішньої розвідки – відповідно СБУ та Службі зовнішньої розвідки). Органи місцевого самоврядування подають списки до відповідних місцевих органів виконавчої влади для подальшого погодження з Генеральним штабом Збройних сил України;

подають списки до відповідних місцевих органів виконавчої влади для подальшого погодження з Генеральним штабом Збройних сил України; Підприємства, установи й організації, яким встановили мобілізаційні завдання, подають такі списки до органу державної влади або іншого органу, який встановив мобілізаційне завдання (замовлення). До списку треба додати інформацію про рішення про встановлення мобілізаційного завдання;

подають такі списки до органу державної влади або іншого органу, який встановив мобілізаційне завдання (замовлення). До списку треба додати інформацію про рішення про встановлення мобілізаційного завдання; Підприємства та установи, які займаються виготовленням товарів на потреби ЗСУ , мають подати списки до центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, для кого вони виготовляють свою продукцію. До списків треба додати інформацію про те, чому потрібна бронь тому чи іншому працівнику;

, мають подати списки до центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, для кого вони виготовляють свою продукцію. До списків треба додати інформацію про те, чому потрібна бронь тому чи іншому працівнику; Критично важливі підприємства й організації мають подати список до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або відповідної обласної адміністрації. Треба зазначити дату і номер рішення про визнання підприємства критично важливим.

Фото: Працівнику самому займатися бронюванням не треба: це питання бере на себе його роботодавець (Getty Images)

Всім цим категоріям компаній і установ також треба додати до списків працівників підтвердження відповідності облікових даних військовозобов'язаних.

Зверніть увагу. Подання списків працівників на бронь не означає, що ці люди обов'язково отримають відстрочку. Кожну ситуацію розглядають індивідуально.

Отримання броні. Що треба зробити самому працівнику

Організація, яка подала людину на бронь і отримала підтвердження про її отримання, має видати працівнику витяг – документ з печаткою і датою про бронь, пояснює РБК-Україна провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Водночас самому працівнику для отримання броні їхати з якимись документами до військкомату не потрібно. Він тільки розписується у спеціальній відомості роботодавця про те, що він отримав цей витяг.

"Співробітник компанії тільки отримує витяг з документа, а все інше робить роботодавець: подає списки, займається іншими питаннями військового обліку", - пояснює співрозмовник.

На який період бронюють від мобілізації

Для працівників органів державної влади й місцевого самоврядування відстрочку можуть надати на весь період мобілізації. А от працівникам підприємств зазвичай дають бронь на 6 місяців. Втім, на практиці цей строк часто продовжують.

Фото: Документи про наявність броні можуть знадобитися при врученні повістки на вулиці (facebook/com.gazetadp)

Чому треба мати при собі документи про бронь

Працівнику бажано постійно мати хоча б копію цього витягу із собою, радить Антон Маринич. За його словами, це допоможе, наприклад, при взаємодії з військовими при врученні повісток на вулиці.

"Якщо вам хочуть вручити повістку, треба пояснити, що ви маєте підстави для відстрочки. Це буде вагомим аргументом. Для цього бажано мати з собою хоча б копію документа, який це підтверджує. З практики скажу, що з якимись уповноваженими особами це спрацьовує: вони розуміють, що повістку виписувати таким людям немає сенсу", – радить фахівець.