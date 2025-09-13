"Динамо" сенсаційно втратило очки: серія перемог перервана

Чинний чемпіон України "Динамо" вперше у сезоні УПЛ 2025/26 втратив очки, зігравши внічию 2:2 проти "Оболоні" в матчі п'ятого туру. Рахунок зрівняли вже у компенсований час, що дозволило "пивоварам" здобути важливу нічию на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Старт сезону та хід матчу

Перед п’ятим туром "Динамо" лідирувало в чемпіонаті, здобувши чотири перемоги в чотирьох стартових матчах та випереджаючи "Шахтар" на два очки.

"Оболонь" підходила до зустрічі сьомою, маючи сім очок після двох перемог у стартових турах.

У матчі кияни відкрили рахунок на 25-й хвилині завдяки голу Олександра Караваєва після передачі капітана Віталія Буяльського.

"Пивовари" зрівняли рахунок ще до перерви - відзначився Іван Нестеренко, але наприкінці тайму "Динамо" знову вийшло вперед після асисту Буяльського на Тараса Михавка.

Рахунок 2:2 був встановлений вже у компенсований час другого тайму - Денис Устименко ударом головою після штрафного з середини поля зрівняв цифри на табло.

Коментарі тренера та гравців

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський після матчу визнав, що втрата очок пов’язана з помилками у прийнятті рішень та захисті:

"Ми домовлялися з хлопцями про те, що повинні робити на футбольному полі і як це робити. Але насамперед хочу сказати, що ще перед грою побачив якийсь недонастрій і говорив про це команді перед самим виходом на поле. При всьому при цьому у нас були прекрасні можливості для того, щоб забивати голи, ми повинні були реалізовувати ці моменти, але помилки в ухваленні рішень, а також помилка в обороні на останніх хвилинах призвели до того, що ми втратили дуже важливі очки", - сказав Шовковський.

Півзахисник киян Назар Волошин додав, що причиною нічиєї стала відсутність концентрації.

"Мабуть, не вистачило концентрації або удачі. Був хороший матч, ми створили багато моментів, але їх не реалізували та не змогли довести гру до перемоги", - зазначив Волошин.

Новачок Епіцентр здобуває перші очки

До речі, сьогодні новачок УПЛ - "Епіцентр" - на виїзді обіграв "Рух" 1:0.

Для гостей це не лише перша перемога, а й взагалі перші набрані очки в дебютному сезоні в чемпіонаті України.