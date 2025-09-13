ua en ru
"Динамо" сенсационно потеряло очки: серия побед прервана

Суббота 13 сентября 2025 19:44
UA EN RU
"Динамо" сенсационно потеряло очки: серия побед прервана ФК "Динамо" (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Екатерина Урсатий

Действующий чемпион Украины "Динамо" впервые в сезоне УПЛ 2025/26 потерял очки, сыграв вничью 2:2 против "Оболони" в матче пятого тура. Счет сравняли уже в компенсированное время, что позволило "пивоварам" добыть важную ничью на выезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Старт сезона и ход матча

Перед пятым туром "Динамо" лидировало в чемпионате, одержав четыре победы в четырех стартовых матчах и опережая "Шахтер" на два очка.

"Оболонь" подходила к встрече седьмой, имея семь очков после двух побед в стартовых турах.

В матче киевляне открыли счет на 25-й минуте благодаря голу Александра Караваева после передачи капитана Виталия Буяльского.

"Пивовары" сравняли счет еще до перерыва - отличился Иван Нестеренко, но в конце тайма "Динамо" снова вышло вперед после ассиста Буяльского на Тараса Михавко.

Счет 2:2 был установлен уже в компенсированное время второго тайма - Денис Устименко ударом головой после штрафного с середины поля сравнял цифры на табло.

Комментарии тренера и игроков

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский после матча признал, что потеря очков связана с ошибками в принятии решений и защите:

"Мы договаривались с ребятами о том, что должны делать на футбольном поле и как это делать. Но прежде всего хочу сказать, что еще перед игрой увидел какой-то недонастрой и говорил об этом команде перед самым выходом на поле. При всем при этом у нас были прекрасные возможности для того, чтобы забивать голы, мы должны были реализовывать эти моменты, но ошибки в принятии решений, а также ошибка в обороне на последних минутах привели к тому, что мы потеряли очень важные очки", - сказал Шовковский.

Полузащитник киевлян Назар Волошин добавил, что причиной ничьей стало отсутствие концентрации.

"Видимо, не хватило концентрации или удачи. Был хороший матч, мы создали много моментов, но их не реализовали и не смогли довести игру до победы", - отметил Волошин.

Новичок Эпицентр добывает первые очки

Кстати, сегодня новичок УПЛ - "Эпицентр" - на выезде обыграл "Рух" 1:0.

Для гостей это не только первая победа, но и вообще первые набранные очки в дебютном сезоне в чемпионате Украины.

Также мы писали, что "Динамо" наняло специального тренера для нападающих.

Кроме того, смотрите 10 лучших голов "бело-синих" в августе.

