"Динамо" проти "Шахтаря" у 1/8 Кубка України: повний список пар і дати матчів

Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Катерина Урсатій

У Києві відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров особисто взяв участь у визначенні пар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Української асоціації футболу.

Учасники та формат

У 1/8 фіналу Кубка України зіграють п’ять клубів УПЛ - "Динамо", "Шахтар", "Металіст 1925", "Рух" та ЛНЗ.

Серед представників Першої ліги виступатимуть сім команд: "Вікторія", "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", тернопільська "Нива", "Агробізнес", "Інгулець" та "Чернігів".

Три команди Другої ліги також вийшли до цього етапу змагань – "Лісне", вінницька "Нива" та "Локомотив".

Крім того, у турнірі братиме участь один аматорський клуб - "Агротех".

Жеребкування 1/8 фіналу: усі пари

Сліпим жеребкуванням визначено вісім пар наступного етапу:

  • "Локомотив" (Київ) - "Нива" (Вінниця)
  • "Чернігів" - "Лісне" (Київ)
  • "Буковина" (Чернівці) - "Нива" (Тернопіль)
  • "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк)
  • "Металіст 1925" (Харків) - "Агробізнес" (Волочиськ)
  • "Рух" (Львів) - ЛНЗ (Черкаси)
  • "Агротех" (Тишівка) - "Фенікс-Маріуполь"
  • "Інгулець" (Петрове) - "Вікторія" (Суми)

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України (фото: uaf.ua)

Де дивитися матчі

Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Раніше ми писали, що статус Зінченка у "Ноттінгемі" різко змінився напередодні Ліги Європи.

Також читайте, чи залишиться Сергій Ребров на посаді головного тренера збірної України.

