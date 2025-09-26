"Динамо" проти "Шахтаря" у 1/8 Кубка України: повний список пар і дати матчів

Учасники та формат

У 1/8 фіналу Кубка України зіграють п’ять клубів УПЛ - "Динамо", "Шахтар", "Металіст 1925", "Рух" та ЛНЗ.

Серед представників Першої ліги виступатимуть сім команд: "Вікторія", "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", тернопільська "Нива", "Агробізнес", "Інгулець" та "Чернігів".

Три команди Другої ліги також вийшли до цього етапу змагань – "Лісне", вінницька "Нива" та "Локомотив".

Крім того, у турнірі братиме участь один аматорський клуб - "Агротех".

Жеребкування 1/8 фіналу: усі пари

Сліпим жеребкуванням визначено вісім пар наступного етапу:

"Локомотив" (Київ) - "Нива" (Вінниця)

"Чернігів" - "Лісне" (Київ)

"Буковина" (Чернівці) - "Нива" (Тернопіль)

"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк)

"Металіст 1925" (Харків) - "Агробізнес" (Волочиськ)

"Рух" (Львів) - ЛНЗ (Черкаси)

"Агротех" (Тишівка) - "Фенікс-Маріуполь"

"Інгулець" (Петрове) - "Вікторія" (Суми)

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України (фото: uaf.ua)

Де дивитися матчі

Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.