"Динамо" проти "Шахтаря" у 1/8 Кубка України: повний список пар і дати матчів

У Києві відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров особисто взяв участь у визначенні пар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Української асоціації футболу.
У 1/8 фіналу Кубка України зіграють п’ять клубів УПЛ - "Динамо", "Шахтар", "Металіст 1925", "Рух" та ЛНЗ.
Серед представників Першої ліги виступатимуть сім команд: "Вікторія", "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", тернопільська "Нива", "Агробізнес", "Інгулець" та "Чернігів".
Три команди Другої ліги також вийшли до цього етапу змагань – "Лісне", вінницька "Нива" та "Локомотив".
Крім того, у турнірі братиме участь один аматорський клуб - "Агротех".
Сліпим жеребкуванням визначено вісім пар наступного етапу:
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України (фото: uaf.ua)
Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.
