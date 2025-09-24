Сенсація в Кубку України: аматорський клуб вперше зіграє в 1/8 фіналу

Аматорський футбольний клуб "Агротех" з Тишківки Кіровоградської області сенсаційно пробився до 1/8 фіналу Кубка України сезону 2025/26. Команда перемогла одеський "Чорноморець" у серії пенальті після нічиєї 1:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Сенсаційна перемога аматорів над представниками Першої ліги

"Агротех" відкрив рахунок на 18-й хвилині завдяки голу Пастухова. "Чорноморець" зрівняв на 74-й хвилині, реалізувавши пенальті через Луїфера Ернандеса.

У серії післяматчевих пенальті аматорський клуб виявився точнішим - 5:3, вдруге поспіль здобувши перемогу у Кубку України таким чином.

Для "Агротеху" це історичний успіх, адже клуб вперше вийшов так далеко у національному турнірі.

Аматорські клуби отримали нові шанси завдяки реформі УАФ

З сезону 2025/26 УАФ змінила формат Кубка України: перші представники УПЛ стартують не з третього раунду, а з 1/32 фіналу (за винятком учасників єврокубків).

Це збільшує шанси аматорів пробитися далі, як показав "Агротех", який вже вибив із турніру представника УПЛ "Епіцентр".

Інші результати 1/16 фіналу Кубка України

"Інгулець" - "Поділля" - 4:1

"Нива" Вінниця - "Гірник-Спорт" - 7:0

"Колос" Полонне - "Металіст 1925" - 1:4

"Локомотив" Київ - "Верес" - 1:0

Усього у 1/16 фіналу брали участь п’ять аматорських клубів, але далі пройшов лише "Агротех".

Шлях "Агротеху" та успіхи клубу

Клуб заснований у 2010 році. У сезоні 2023/24 "Агротех" став чемпіоном України серед аматорів, а у 2025 році - володарем аматорського Кубка України.

У сезоні 2025/26 аматори вже виграли обидва матчі чемпіонату з сумарним рахунком 4:1, демонструючи високий рівень гри.