"Динамо" против "Шахтера" в 1/8 Кубка Украины: полный список пар и даты матчей

Участники и формат

В 1/8 финала Кубка Украины сыграют пять клубов УПЛ - "Динамо", "Шахтер", "Металлист 1925", "Рух" и ЛНЗ.

Среди представителей Первой лиги будут выступать семь команд: "Виктория", "Феникс-Мариуполь", "Буковина", тернопольская "Нива", "Агробизнес", "Ингулец" и "Чернигов".

Три команды Второй лиги также вышли в этот этап соревнований - "Лесное", винницкая "Нива" и "Локомотив".

Кроме того, в турнире будет участвовать один любительский клуб - "Агротех".

Жеребьевка 1/8 финала: все пары

Слепой жеребьевкой определены восемь пар следующего этапа:

"Локомотив" (Киев) - "Нива" (Винница)

"Чернигов" - "Лесное" (Киев)

"Буковина" (Черновцы) - "Нива" (Тернополь)

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)

"Металлист 1925" (Харьков) - "Агробизнес" (Волочиск)

"Рух" (Львов) - ЛНЗ (Черкассы)

"Агротех" (Тышевка) - "Феникс-Мариуполь"

"Ингулец" (Петрово) - "Виктория" (Сумы)

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины (фото: uaf.ua)

Где смотреть матчи

Трансляция всех поединков будет в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.