"Динамо" против "Шахтера" в 1/8 Кубка Украины: полный список пар и даты матчей

В Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров лично принял участие в определении пар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.
В 1/8 финала Кубка Украины сыграют пять клубов УПЛ - "Динамо", "Шахтер", "Металлист 1925", "Рух" и ЛНЗ.
Среди представителей Первой лиги будут выступать семь команд: "Виктория", "Феникс-Мариуполь", "Буковина", тернопольская "Нива", "Агробизнес", "Ингулец" и "Чернигов".
Три команды Второй лиги также вышли в этот этап соревнований - "Лесное", винницкая "Нива" и "Локомотив".
Кроме того, в турнире будет участвовать один любительский клуб - "Агротех".
Слепой жеребьевкой определены восемь пар следующего этапа:
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины (фото: uaf.ua)
Трансляция всех поединков будет в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.
