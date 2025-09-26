ua en ru
"Динамо" против "Шахтера" в 1/8 Кубка Украины: полный список пар и даты матчей

Пятница 26 сентября 2025 13:35
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Екатерина Урсатий

В Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров лично принял участие в определении пар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

Участники и формат

В 1/8 финала Кубка Украины сыграют пять клубов УПЛ - "Динамо", "Шахтер", "Металлист 1925", "Рух" и ЛНЗ.

Среди представителей Первой лиги будут выступать семь команд: "Виктория", "Феникс-Мариуполь", "Буковина", тернопольская "Нива", "Агробизнес", "Ингулец" и "Чернигов".

Три команды Второй лиги также вышли в этот этап соревнований - "Лесное", винницкая "Нива" и "Локомотив".

Кроме того, в турнире будет участвовать один любительский клуб - "Агротех".

Жеребьевка 1/8 финала: все пары

Слепой жеребьевкой определены восемь пар следующего этапа:

  • "Локомотив" (Киев) - "Нива" (Винница)
  • "Чернигов" - "Лесное" (Киев)
  • "Буковина" (Черновцы) - "Нива" (Тернополь)
  • "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)
  • "Металлист 1925" (Харьков) - "Агробизнес" (Волочиск)
  • "Рух" (Львов) - ЛНЗ (Черкассы)
  • "Агротех" (Тышевка) - "Феникс-Мариуполь"
  • "Ингулец" (Петрово) - "Виктория" (Сумы)

&quot;Динамо&quot; против &quot;Шахтера&quot; в 1/8 Кубка Украины: полный список пар и даты матчей

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины (фото: uaf.ua)

Где смотреть матчи

Трансляция всех поединков будет в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Ранее мы писали, что статус Зинченко в "Ноттингеме" резко изменился накануне Лиги Европы.

Также читайте, останется ли Сергей Ребров на посту главного тренера сборной Украины.

