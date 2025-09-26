"Динамо" против "Шахтера" в 1/8 Кубка Украины: полный список пар и даты матчей
В Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров лично принял участие в определении пар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.
Участники и формат
В 1/8 финала Кубка Украины сыграют пять клубов УПЛ - "Динамо", "Шахтер", "Металлист 1925", "Рух" и ЛНЗ.
Среди представителей Первой лиги будут выступать семь команд: "Виктория", "Феникс-Мариуполь", "Буковина", тернопольская "Нива", "Агробизнес", "Ингулец" и "Чернигов".
Три команды Второй лиги также вышли в этот этап соревнований - "Лесное", винницкая "Нива" и "Локомотив".
Кроме того, в турнире будет участвовать один любительский клуб - "Агротех".
Жеребьевка 1/8 финала: все пары
Слепой жеребьевкой определены восемь пар следующего этапа:
- "Локомотив" (Киев) - "Нива" (Винница)
- "Чернигов" - "Лесное" (Киев)
- "Буковина" (Черновцы) - "Нива" (Тернополь)
- "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)
- "Металлист 1925" (Харьков) - "Агробизнес" (Волочиск)
- "Рух" (Львов) - ЛНЗ (Черкассы)
- "Агротех" (Тышевка) - "Феникс-Мариуполь"
- "Ингулец" (Петрово) - "Виктория" (Сумы)
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины (фото: uaf.ua)
Где смотреть матчи
Трансляция всех поединков будет в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.
Ранее мы писали, что статус Зинченко в "Ноттингеме" резко изменился накануне Лиги Европы.
Также читайте, останется ли Сергей Ребров на посту главного тренера сборной Украины.