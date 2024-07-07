"Динамо" поїхало на збори в Австрію: хто в обоймі Шовковського
Київське "Динамо" вирушило в австрійський Тіроль на черговий етап підготовки до прийдешнього сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Столичний гранд поїхав автобусом до польського Жешува, звідки полетить в австрійський Зальцбург. Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Олександром Шовковським узяв на збори 29 футболістів.
До лав "Динамо" повернулися задіяні на Євро-2024 виконавці. Відновлять тренування з командою голкіпер Георгій Бущан, оборонець Олександр Тимчик, півзахисники Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко та нападник Владислав Ванат. Присутні й новачки – Браян Себальйос і Олександр Піхальонок.
Ще дев'ять футболістів пропустять збори через виступи за олімпійську збірну України та юнацьку збірну України. Зокрема, літні підписання клубу – Максим Брагару та Валентин Рубчинський.
Список футболістів "Динамо" на тренувальних зборах в Австрії:
Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко
Захисники: Попов, Сирота, Малиш, Себальйос, Дубінчак, Тимчик, Біловар, Дячук, Вівчаренко
Півзахисники: Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Буяльський, Шепелєв, Волошин, Піхальонок, Бражко, Кабаєв, Царенко, Пашко, Діалло, Лонвейк, Шапаренко
Нападники: Супряга, Ванат
Раніше "Динамо" оприлюднило список спаринг-партнерів на липень. Команда Шовковського запланувала контрольні поєдинки з німецькими "Падерборном" і "Шальке", а також данським "Брондбю". Перший матч – 10 липня.
До слова, раніше "Динамо" розгромило "Інгулець" в секретному спарингу на тренувальній базі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.