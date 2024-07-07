"Динамо" поїхало на збори в Австрію: хто в обоймі Шовковського

Київське "Динамо" вирушило в австрійський Тіроль на черговий етап підготовки до прийдешнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Столичний гранд поїхав автобусом до польського Жешува, звідки полетить в австрійський Зальцбург. Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Олександром Шовковським узяв на збори 29 футболістів.

До лав "Динамо" повернулися задіяні на Євро-2024 виконавці. Відновлять тренування з командою голкіпер Георгій Бущан, оборонець Олександр Тимчик, півзахисники Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко та нападник Владислав Ванат. Присутні й новачки – Браян Себальйос і Олександр Піхальонок.

Ще дев'ять футболістів пропустять збори через виступи за олімпійську збірну України та юнацьку збірну України. Зокрема, літні підписання клубу – Максим Брагару та Валентин Рубчинський.

Список футболістів "Динамо" на тренувальних зборах в Австрії:

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Попов, Сирота, Малиш, Себальйос, Дубінчак, Тимчик, Біловар, Дячук, Вівчаренко

Півзахисники: Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Буяльський, Шепелєв, Волошин, Піхальонок, Бражко, Кабаєв, Царенко, Пашко, Діалло, Лонвейк, Шапаренко

Нападники: Супряга, Ванат

Раніше "Динамо" оприлюднило список спаринг-партнерів на липень. Команда Шовковського запланувала контрольні поєдинки з німецькими "Падерборном" і "Шальке", а також данським "Брондбю". Перший матч – 10 липня.