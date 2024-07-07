ua en ru
Нд, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" поїхало на збори в Австрію: хто в обоймі Шовковського

Київ, Неділя 07 липня 2024 12:18
UA EN RU
"Динамо" поїхало на збори в Австрію: хто в обоймі Шовковського Фото: "Біло-сині" на тренувальному занятті (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" вирушило в австрійський Тіроль на черговий етап підготовки до прийдешнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Столичний гранд поїхав автобусом до польського Жешува, звідки полетить в австрійський Зальцбург. Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Олександром Шовковським узяв на збори 29 футболістів.

До лав "Динамо" повернулися задіяні на Євро-2024 виконавці. Відновлять тренування з командою голкіпер Георгій Бущан, оборонець Олександр Тимчик, півзахисники Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко та нападник Владислав Ванат. Присутні й новачки – Браян Себальйос і Олександр Піхальонок.

Ще дев'ять футболістів пропустять збори через виступи за олімпійську збірну України та юнацьку збірну України. Зокрема, літні підписання клубу – Максим Брагару та Валентин Рубчинський.

Список футболістів "Динамо" на тренувальних зборах в Австрії:

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Попов, Сирота, Малиш, Себальйос, Дубінчак, Тимчик, Біловар, Дячук, Вівчаренко

Півзахисники: Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Буяльський, Шепелєв, Волошин, Піхальонок, Бражко, Кабаєв, Царенко, Пашко, Діалло, Лонвейк, Шапаренко

Нападники: Супряга, Ванат

&quot;Динамо&quot; поїхало на збори в Австрію: хто в обоймі Шовковського

Раніше "Динамо" оприлюднило список спаринг-партнерів на липень. Команда Шовковського запланувала контрольні поєдинки з німецькими "Падерборном" і "Шальке", а також данським "Брондбю". Перший матч – 10 липня.

До слова, раніше "Динамо" розгромило "Інгулець" в секретному спарингу на тренувальній базі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УПЛ Чемпіонат України
NEWS
Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори, - ISW
Орбан прагне переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори, - ISW
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон