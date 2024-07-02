"Динамо" виграло таємний спаринг у новачка УПЛ

Київське "Динамо" розгромило "Інгулець" з Петрова в неанонсованому контрольному поєдинку на заміській тренувальній базі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Контрольний поєдинок

"Динамо" – "Інгулець" – 4:0

Голи: Брагару, 39, Пашко, 46, Лонвейк, 56, Попов, ??

Повели в рахунку "біло-сині" під завісу першої половини. Це Брагару потужним ударом замкнув простріл Волошина з правого флангу. На старті ж другої половини Пашко з другої спроби переграв голкіпера в межах штрафного майданчика.

Розгромним рахунок став на 56-й хвилині, коли Лонвейк після передачі Пашка розписався у воротах петровців метрів із десяти. Добив "Інгулець" Попов, який головою переправив м'яч у сітку після навісу Піхальонка та дотику Супряги.

Тренерський штаб "Динамо" задіяв у поєдинку 25 виконавців. Зокрема, хвилини ігрового часу отримали літні новачки Брагару та Піхальонок. Натомість центрбек Себальйос спаринг пропустив.

Раніше "Динамо" оприлюднило список спаринг-партнерів на липень. Команда Олександра Шовковського запланувала контрольні поєдинки з німецькими "Падерборном" і "Шальке", а також данським "Брондбю". Перший матч – 10 липня.