ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" уехало на сборы в Австрию: кто в обойме Шовковского

Киев, Воскресенье 07 июля 2024 12:18
UA EN RU
"Динамо" уехало на сборы в Австрию: кто в обойме Шовковского Фото: "Бело-синие" на тренировочном занятии (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" отправилось в австрийский Тироль на очередной этап подготовки к грядущему сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Столичный гранд поехал автобусом в польский Жешув, откуда улетит в австрийский Зальцбург. Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Александром Шовковским взял на сборы 29 футболистов.

В ряды "Динамо" вернулись задействованные на Евро-2024 исполнители. Возобновят тренировки с командой голкипер Георгий Бущан, защитник Александр Тымчик, полузащитники Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко и нападающий Владислав Ванат. Присутствуют и новички – Брайан Себальос и Александр Пихаленок.

Еще девять футболистов пропустят сборы из-за выступлений за олимпийскую сборную Украины и юношескую сборную Украины. В частности, летние подписания клуба – Максим Брагару и Валентин Рубчинский.

Список футболистов "Динамо" на тренировочных сборах в Австрии:

Вратари : Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко

Защитники : Попов, Сирота, Малыш, Себальос, Дубинчак, Тымчик, Биловар, Дячук, Вивчаренко

Полузащитники : Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Буяльский, Шепелев, Волошин, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Царенко, Пашко, Диалло, Лонвейк, Шапаренко

Нападающие : Супряга, Ванат

&quot;Динамо&quot; уехало на сборы в Австрию: кто в обойме Шовковского

Ранее "Динамо" обнародовало список спарринг-партнеров на июль. Команда Шовковского запланировала контрольные поединки с немецкими "Падерборном" и "Шальке", а также датским "Брондбю". Первый матч – 10 июля.

К слову, ранее "Динамо" разгромило "Ингулец" в секретном спарринге на тренировочной базе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW
Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон