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"Динамо" назвало спаринг-партнерів на літніх зборах: список суперників

Київ, П'ятниця 28 червня 2024 11:45
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"Динамо" назвало спаринг-партнерів на літніх зборах: список суперників Фото: Олександр Шовковський вперше готує команду до сезону (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" визначилося з переліком опонентів під час підготовки до прийдешнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" нещодавно вийшли з відпустки та розпочали підготовку до нового сезону. Наразі підопічні Олександра Шовковського тренуються на клубній базі у Віті-Литовській під Києвом.

У першій декаді липня "Динамо" поїде на збори в Австрію. Там столичний гранд проведе мінімум три контрольні поєдинки. Суперниками "біло-синіх" будуть німецький "Падерборн", "Шальке" з Гельзенкірхена та данський "Брондбю".

Наразі в обоймі Шовковського 30 футболістів. Зокрема, приєдналися до лав "Динамо" новачки – оборонець Себальйос, хавбек Піхальонок і універсал Брагару. Також повернувся з оренди півзахисник Лонвейк. Згодом до тренувань приєднаються виконавці збірної України.

Список спарингів "біло-синих" у липні 2024 року:

  • "Динамо" – "Падерборн", 10 липня
  • "Динамо" – "Шальке", 13 липня
  • "Динамо" – "Брондбю", 14 липня

&quot;Динамо&quot; назвало спаринг-партнерів на літніх зборах: список суперників

До слова, раніше "Динамо" презентувало три комплекти форми на наступний сезон.

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