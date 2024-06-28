"Динамо" назвало спаринг-партнерів на літніх зборах: список суперників
Київське "Динамо" визначилося з переліком опонентів під час підготовки до прийдешнього сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Біло-сині" нещодавно вийшли з відпустки та розпочали підготовку до нового сезону. Наразі підопічні Олександра Шовковського тренуються на клубній базі у Віті-Литовській під Києвом.
У першій декаді липня "Динамо" поїде на збори в Австрію. Там столичний гранд проведе мінімум три контрольні поєдинки. Суперниками "біло-синіх" будуть німецький "Падерборн", "Шальке" з Гельзенкірхена та данський "Брондбю".
Наразі в обоймі Шовковського 30 футболістів. Зокрема, приєдналися до лав "Динамо" новачки – оборонець Себальйос, хавбек Піхальонок і універсал Брагару. Також повернувся з оренди півзахисник Лонвейк. Згодом до тренувань приєднаються виконавці збірної України.
Список спарингів "біло-синих" у липні 2024 року:
- "Динамо" – "Падерборн", 10 липня
- "Динамо" – "Шальке", 13 липня
- "Динамо" – "Брондбю", 14 липня
До слова, раніше "Динамо" презентувало три комплекти форми на наступний сезон.
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