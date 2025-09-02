ua en ru
"Динамо" підписало захисника з чемпіонату Франції: деталі трансферу

Київ, Вівторок 02 вересня 2025 16:09
UA EN RU
"Динамо" підписало захисника з чемпіонату Франції: деталі трансферу Фото: Аліу Тіаре (lejournaldedakar.info)
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" досягло згоди з французьким "Гавром" щодо трансферу 21-річного сенегальського футболіста Аліу Тіаре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.

Що відомо про трансфер

Угода з гравцем, що виступає на позиції центрального захисника, розрахована на чотири роки.

Тіаре народився 20 грудня 2003 року в місті Діулулу (Сенегал). Має зріст 195 см. Свої перші кроки у професійному футболі робив у ФК "Діамбарс", звідки у вересні 2023 року перейшов до французького "Гавра".

У Франції захисник спочатку виступав за "Гавр" (16 матчів, 3 голи), а перед початком сезону-2024/2025 приєднався до "Нансі" з Ліги 2 на правах оренди.

У новому клубі був гравцем основи, протягом сезону зіграв 30 матчів у всіх турнірах, голами не відзначався, але віддав 2 результативні передачі.

&quot;Динамо&quot; підписало захисника з чемпіонату Франції: деталі трансферу

Другий новачок чемпіонів

Тіаре став другим новачком "Динамо" у літнє трансферне вікно-2025.

Раніше склад чемпіонів України вже поповнив 20-річний нігерійський лівий вінгер Шола Огундана. До киян він перейшов з бразильської Серії А, в якій виступав за "Фламенго". Угода розрахована до літа 2029 року. За даними порталу Transfermarkt вартість трансферу склала 200 тисяч євро.

Раніше ми навели перші слова Олександра Зінченка після переходу з "Арсенала" в "Ноттінгем".

Також читайте про термінову заміну воротаря в збірній України перед стартом у відборі до ЧС-2026.

