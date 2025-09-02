ua en ru
"Динамо" подписало защитника из чемпионата Франции: детали трансфера

Киев, Вторник 02 сентября 2025 16:09
UA EN RU
"Динамо" подписало защитника из чемпионата Франции: детали трансфера Фото: Алиу Тиаре (lejournaldedakar.info)
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" достигло соглашения с французским "Гавром" по трансферу 21-летнего сенегальского футболиста Алиу Тиаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Что известно о трансфере

Соглашение с игроком, выступающим на позиции центрального защитника, рассчитано на четыре года.

Тиаре родился 20 декабря 2003 года в городе Диулулу (Сенегал). Имеет рост 195 см. Свои первые шаги в профессиональном футболе делал в ФК "Диамбарс", откуда в сентябре 2023 года перешел во французский "Гавр".

Во Франции защитник сначала выступал за "Гавр" (16 матчей, 3 гола), а перед началом сезона-2024/2025 присоединился к "Нанси" из Лиги 2 на правах аренды.

В новом клубе был игроком основы, в течение сезона сыграл 30 матчей во всех турнирах, голами не отличался, но отдал 2 результативные передачи.

&quot;Динамо&quot; подписало защитника из чемпионата Франции: детали трансфера

Второй новичок чемпионов

Тиаре стал вторым новичком "Динамо" в летнее трансферное окно-2025.

Ранее состав чемпионов Украины уже пополнил 20-летний нигерийский левый вингер Шола Огундана. К киевлянам он перешел из бразильской Серии А, в которой выступал за "Фламенго". Соглашение рассчитано до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt стоимость трансфера составила 200 тысяч евро.

Ранее мы привели первые слова Александра Зинченко после перехода из "Арсенала" в "Ноттингем".

Также читайте о срочной замене вратаря в сборной Украины перед стартом в отборе к ЧМ-2026.

