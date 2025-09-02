"Динамо" подписало защитника из чемпионата Франции: детали трансфера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба .

Что известно о трансфере

Соглашение с игроком, выступающим на позиции центрального защитника, рассчитано на четыре года.

Тиаре родился 20 декабря 2003 года в городе Диулулу (Сенегал). Имеет рост 195 см. Свои первые шаги в профессиональном футболе делал в ФК "Диамбарс", откуда в сентябре 2023 года перешел во французский "Гавр".

Во Франции защитник сначала выступал за "Гавр" (16 матчей, 3 гола), а перед началом сезона-2024/2025 присоединился к "Нанси" из Лиги 2 на правах аренды.

В новом клубе был игроком основы, в течение сезона сыграл 30 матчей во всех турнирах, голами не отличался, но отдал 2 результативные передачи.

Второй новичок чемпионов

Тиаре стал вторым новичком "Динамо" в летнее трансферное окно-2025.

Ранее состав чемпионов Украины уже пополнил 20-летний нигерийский левый вингер Шола Огундана. К киевлянам он перешел из бразильской Серии А, в которой выступал за "Фламенго". Соглашение рассчитано до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt стоимость трансфера составила 200 тысяч евро.