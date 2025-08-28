Ванат за крок до Ла Ліги: "Жирона" домовляється з "Динамо" про трансфер

Нападник київського "Динамо" Владислав Ванат перебуває за крок від трансферу до іспанської "Жирони". Клуби вийшли на вирішальну стадію перемовин, узгоджуючи фінансові деталі та особистий контракт футболіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал в соцмережі Telegram "Динамо Київ Inside".

Умови контракту

"Жирона" пропонує за 23-річного українця 15 млн євро, які мають бути сплачені трьома траншами протягом 1,5 року, а також 20% від майбутнього перепродажу гравця. "Динамо" наполягає на двох виплатах упродовж року.

Початково іспанський клуб пропонував 9 млн євро, але ця сума не влаштувала киян. Активна участь агента Пере Гвардіоли та тиск з боку самого футболіста і його оточення вплинули на готовність клубу піти на поступки.

Угода з "Динамо"

Ванат має чинну угоду з "Динамо" до літа 2027 року. А Transfermarkt оцінює його вартість у 15 млн євро.

У сезоні 2024/25 форвард провів 45 матчів, забив 21 гол і зробив 9 асистів. У нинішньому сезоні на його рахунку вже 3 голи та 2 результативні передачі у 7 іграх.

За інформацією іспанських ЗМІ, "Жирона" вже погодила з футболістом контракт на 5 сезонів. Клуб розглядає Ваната як потенційного наступника Артема Довбика.

Відсутність у матчі з "Маккабі"

Форвард не потрапив до заявки "Динамо" на матч-відповідь плейоф Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів.

Як повідомив головний тренер киян Олександр Шовковський, Ванат і Анхель Торрес не зможуть допомогти команді. Причина не уточнювалася, проте клуб прагне убезпечити гравця від можливих травм.

Українці в "Жироні"

Нині кольори каталонського клубу захищають воротар Владислав Крапивцов і вінгер Віктор Циганков. Обидва зіграли у матчі 2 туру Ла Ліги проти "Вільярреала", де "Жирона" зазнала поразки 0:5.