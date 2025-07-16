"Динамо" отримало сенсаційного суперника в кваліфікації ЛЧ: здійснили камбек та перемогли в марафонській серії пенальті

Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

"Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Жальгіріс" (Литва) – 2:0, пенальті – 11:10 (перший матч – 0:2)

Голи: Тіун, 35, Мбонг, 41

Вилучення: Раденовіч (Ж), 114 (друга жовта)

Камбек від "спартанців"

Мальтійці сенсаційно пройшли литовський "Жальгіріс" у драматичному протистоянні першого раунду.

Тиждень тому, в першому матчі литовці впевнено перемогли вдома з рахунком 2:0 та були фаворитами на вихід далі. Проте в матчі-відповіді "Хамрун" здійснив камбек, забивши двічі ще до перерви, і зрівняв загальний рахунок.

Основний та додатковий час завершилися без змін. А а в затяжній серії пенальті (28 ударів) сильнішими виявилися саме представники Мальти – 11:10.

Графік матчів "Динамо"

Перший поєдинок другого раунду кваліфікації кияни проведуть 22 липня на Мальті. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.

А матч-відповідь відбудеться 29 липня в Любліні (Польща), де динамівці проводять домашні єврокубкові матчі. Повторний поєдинок стартує – о 21:00.

"Хамрун Спартанс": що відомо

Клуб заснований у 1907 році. Десятиразовий чемпіон Мальти та шестиразовий володар Кубка країни. Домашні матчі проводить на стадіоні "Віктор Тедеско", що вміщує 1 800 глядачів.

Неодноразовий учасник єврокубків. До цьогорічної кваліфікації ЛЧ, команді лише одного разу вдалося пройти бодай один раунд. У Кубку володарів кубків сезону-1984/85 "Хамрун Спартанс" двічі перемогли північноірландський клуб "Баллімена Юнайтед".

З українськими командами чемпіон Мальти раніше в єврокубках не перетинався.