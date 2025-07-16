"Динамо" получило сенсационного соперника в квалификации ЛЧ: совершили камбэк и победили в марафонской серии пенальти

Киевское "Динамо" начнет путь в Лиге чемпионов-2025/26 со второго квалификационного раунда, а первым соперником "бело-синих" станет чемпион Мальты - "Хамрун Спартанс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд, ответный матч
"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Жальгирис" (Литва) - 2:0, пенальти - 11:10 (первый матч - 0:2)
Голы: Тиун, 35, Мбонг, 41
Удаления: Раденович (Ж), 114 (вторая желтая)
Мальтийцы сенсационно прошли литовский "Жальгирис" в драматическом противостоянии первого раунда.
Неделю назад, в первом матче литовцы уверенно победили дома со счетом 2:0 и были фаворитами на выход дальше. Однако в ответном матче "Хамрун" совершил камбэк, забив дважды еще до перерыва, и сравнял общий счет.
Основное и дополнительное время завершились без изменений. А в затяжной серии пенальти (28 ударов) сильнее оказались именно представители Мальты - 11:10.
Первый поединок второго раунда квалификации киевляне проведут 22 июля на Мальте. Он начнется в 19:00 по киевскому времени.
А ответный матч состоится 29 июля в Люблине (Польша), где динамовцы проводят домашние еврокубковые матчи. Повторный поединок стартует - в 21:00.
Клуб основан в 1907 году. Десятикратный чемпион Мальты и шестикратный обладатель Кубка страны. Домашние матчи проводит на стадионе "Виктор Тедеско", который вмещает 1 800 зрителей.
Неоднократный участник еврокубков. До нынешней квалификации ЛЧ, команде лишь однажды удалось пройти хотя бы один раунд еврокубков. В Кубке обладателей кубков сезона-1984/85 "Хамрун Спартанс" дважды победили североирландский клуб "Баллимена Юнайтед".
С украинскими командами чемпион Мальты ранее в еврокубках не пересекался.
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