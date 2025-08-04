ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Динамо" получило потенциальных соперников за выход в основной раунд ЛЧ

Ньон, Понедельник 04 августа 2025 13:35
UA EN RU
"Динамо" получило потенциальных соперников за выход в основной раунд ЛЧ Фото: "Динамо" борется за основной раунд Лиги чемпионов (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" узнало возможного соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Соответствующие пары были сформированы во время жеребьевки, состоявшейся в понедельник, 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

С кем встретится победитель пары "Динамо" - "Пафос"

Если подопечные Александра Шовковского пройдут кипрский "Пафос" в третьем квалификационном раунде, то в борьбе за место в основной сетке ЛЧ им придется встретиться с победителем противостояния между польским "Лехом" и сербской "Црвеной Звездой".

Матчи раунда плей-офф состоятся 19/20 и 26/27 августа. Команды, которые победят на этой стадии, попадут в основной этап Лиги чемпионов. Те, кто уступит, будут выступать в основном раунде Лиги Европы.

&quot;Динамо&quot; получило потенциальных соперников за выход в основной раунд ЛЧ

"Динамо" в квалификации ЛЧ-2025/26

"Динамо" уже преодолело один этап квалификации. Во втором отборочном раунде киевляне разгромили мальтийский "Хамрун Спартанс" с одинаковым счетом 3:0 в двух матчах.

Противостояние с кипрским "Пафосом" в третьем круге квалификации состоится 5 и 12 августа. Первый матч пройдет в польском Люблине, который принимает еврокубковые игры киевлян. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

Ранее рассказали о том, как "Пафос" перед игрой с "Динамо" подписал легендарного капитана сборной Бразилии.

Также читайте, с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" в ближайших матчах еврокубков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Динамо
Новости
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому