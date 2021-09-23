"Динамо" оштрафовали на полмиллиона гривен за поведение болельщиков
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское "Динамо". Причиной тому стало ненадлежащее поведение болельщиков во время игры клуба с "Александрией" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УАФ.
Согласно наказанию, "Динамо" обязано выплатить 500 тысяч гривен штрафа.
Кроме того, УАФ обязал клуб провести два домашних матча чемпионата УПЛ с частично закрытыми секторами (41 и 43).
Также киевское "Динамо" будет вынуждено провести один домашний матч без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ-2021/2022.
Напомним, что администрация киевского "Динамо" в свою очередь прокомментировала информацию о хулиганских действиях группы болельщиков относительно зрителей матча с "Александрией".
Добавим, "Динамо" в восьмом туре украинской Премьер-лиги победило "Александрию" в центральном матче на последних секундах.