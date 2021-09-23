ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Динамо" оштрафовали на полмиллиона гривен за поведение болельщиков

Новина українською →
Киев, Четверг 23 сентября 2021 15:58
"Динамо" оштрафовали на полмиллиона гривен за поведение болельщиков Фото: "Динамо" оштрафовали за поведение фанов на полмиллиона гривен (facebook.сом/UkraineNationalFootballTeam5)
Автор: Мария Кучерявец

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское "Динамо". Причиной тому стало ненадлежащее поведение болельщиков во время игры клуба с "Александрией" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УАФ.

Согласно наказанию, "Динамо" обязано выплатить 500 тысяч гривен штрафа.

Кроме того, УАФ обязал клуб провести два домашних матча чемпионата УПЛ с частично закрытыми секторами (41 и 43).

Также киевское "Динамо" будет вынуждено провести один домашний матч без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ-2021/2022.

Напомним, что администрация киевского "Динамо" в свою очередь прокомментировала информацию о хулиганских действиях группы болельщиков относительно зрителей матча с "Александрией".

Добавим, "Динамо" в восьмом туре украинской Премьер-лиги победило "Александрию" в центральном матче на последних секундах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо
NEWS
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
DAILY
Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги