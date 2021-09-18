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"Динамо" на последних секундах вырвало победу над "Александрией"

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Суббота 18 сентября 2021 21:35
"Динамо" на последних секундах вырвало победу над "Александрией" Фото: "Динамо" на последних секундах вырвало победу над "Александрией" (upl.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевское "Динамо" в восьмом туре украинской Премьер-лиги вырвало победу над "Александрией" в Центральном матче на последних секундах. Единственный гол в компенсированное время с пенальти забил Виктор Цыганков - 1:0.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Киевляне на протяжении всего матча имели много опасных моментов, однако счет держался ничейным вплоть до последних минут.

Уже на 90+6 минуте бывший игрок Динамо Сергей Рыбалка сфолил на экс-одноклубнике Денисе Гармаше в собственной штрафной. Как результат пенальти, который четко реализовал Виктор Цыганков.

Победа позволила сохранить преимущество "Динамо" над "Шахтером" в три очка.

&quot;Динамо&quot; на последних секундах вырвало победу над &quot;Александрией&quot;

Напомним, донецкий "Шахтер" переиграл "Мариуполь" в восьмом туре украинской Премьер-лиги, забив пять голов.

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