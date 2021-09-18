"Динамо" на последних секундах вырвало победу над "Александрией"

Киевское "Динамо" в восьмом туре украинской Премьер-лиги вырвало победу над "Александрией" в Центральном матче на последних секундах. Единственный гол в компенсированное время с пенальти забил Виктор Цыганков - 1:0.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Киевляне на протяжении всего матча имели много опасных моментов, однако счет держался ничейным вплоть до последних минут.

Уже на 90+6 минуте бывший игрок Динамо Сергей Рыбалка сфолил на экс-одноклубнике Денисе Гармаше в собственной штрафной. Как результат пенальти, который четко реализовал Виктор Цыганков.

Победа позволила сохранить преимущество "Динамо" над "Шахтером" в три очка.