"Динамо" на последних секундах вырвало победу над "Александрией"
Фото: "Динамо" на последних секундах вырвало победу над "Александрией" (upl.ua)
Киевское "Динамо" в восьмом туре украинской Премьер-лиги вырвало победу над "Александрией" в Центральном матче на последних секундах. Единственный гол в компенсированное время с пенальти забил Виктор Цыганков - 1:0.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Киевляне на протяжении всего матча имели много опасных моментов, однако счет держался ничейным вплоть до последних минут.
Уже на 90+6 минуте бывший игрок Динамо Сергей Рыбалка сфолил на экс-одноклубнике Денисе Гармаше в собственной штрафной. Как результат пенальти, который четко реализовал Виктор Цыганков.
Победа позволила сохранить преимущество "Динамо" над "Шахтером" в три очка.
Напомним, донецкий "Шахтер" переиграл "Мариуполь" в восьмом туре украинской Премьер-лиги, забив пять голов.