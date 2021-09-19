ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Динамо" прокомментировало поведение болельщиков во время матча с "Александрией"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 19 сентября 2021 15:24
"Динамо" прокомментировало поведение болельщиков во время матча с "Александрией" Фото: "Динамо" на последних секундах вырвало победу над "Александрией" (upl.ua)
Автор: Александр Мороз

Администрация киевского "Динамо" прокомментировала информацию о хулиганских действиях группы болельщиков относительно зрителей матча с "Александрией", которые сделали им замечание из-за неправомерного использования пиротехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

"Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК "Олимпийский", клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19 ч. 45 мин. организованная многочисленная группа лиц, находившихся в фанатском секторе №41 "Динамо", зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе №37", - говорится в заявлении клуба.

В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки, отмечают в клубе.

"Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей. Лишь после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов", - сообщили в пресс-службе клуба.

Указанные хулиганские действия нарушителей закона зафиксированы техническими средствами служб арены, все фото и видеоматериалы направлены руководством ГП НСК "Олимпийский" в ГУНП в Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины.

"Надеемся, что органы правопорядка дадут надлежащую правовую оценку агрессивным действиям виновных лиц и привлекут их к уголовной ответственности за совершение преступления. ФК "Динамо" четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства", - резюмировали в клубе.

Напомним, киевское "Динамо" в восьмом туре украинской Премьер-лиги вырвало победу над "Александрией" в центральном матче на последних секундах. Единственный гол в компенсированное время с пенальти забил Виктор Цыганков - 1:0.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Футбол
NEWS
Киев накрыл ливень
Киев накрыл ливень
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит