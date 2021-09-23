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"Динамо" оштрафували на півмільйона гривень за поведінку вболівальників

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 15:58
"Динамо" оштрафували на півмільйона гривень за поведінку вболівальників Фото: "Динамо" оштрафували за поведінку фанів на півмільйона гривень (facebook.сom/UkraineNationalFootballTeam5)
Автор: Марія Кучерявець

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оштрафував київське "Динамо". Причиною тому стала неналежна поведінка вболівальників під час гри клубу з "Олександрією" у матчі 8-го туру української Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УАФ.

Згідно з покаранням, "Динамо" зобов'язане виплатити 500 тисяч гривень штрафу.

Крім того, УАФ зобов’язав клуб провести наступні два домашні матчі чемпіонату УПЛ із частково закритими секторами (41 та 43).

Також київське "Динамо" буде змушене провести один домашній матч без уболівальників умовно із випробувальним строком до кінця сезону УПЛ-2021/2022.

Нагадаємо, що адміністрація київського "Динамо" своєю чергою прокоментувала інформацію про хуліганські дії групи вболівальників щодо глядачів матчу з "Олександрією".

Додамо, "Динамо" у восьмому турі української Прем'єр-ліги перемогло "Олександрію" у центральному матчі на останніх секундах.

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