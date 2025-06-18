"Динамо", "Олександрія" та "Полісся" отримають суперників на старті єврокубків-2025/26: усі можливі варіанти

18 червня у швейцарському Ньйоні відбудуться церемонії жеребкування других кваліфікаційних раундів європейських клубних турнірів-2025/26. Своїх перших суперників дізнаються київське "Динамо" – в Лізі чемпіонів, а також "Олександрія" та житомирське "Полісся" – в Лізі конференцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
У прийдешньому сезоні Україна матиме в єврокубках чотирьох представників. За підсумками кампанії-2024/25 квота нашої країни зменшилась на одну команду. До того ж, ніхто з учасників не гарантував собі місце в основних раундах турнірів.
Представництво України в єврокубках-2025/26:
"Динамо" (чемпіон) – Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).
"Шахтар" (володар Кубка України) – Ліга Європи, перший кваліфікаційний раунд (чотири суперника до основного етапу).
"Олександрія" (друга команда УПЛ) – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).
"Полісся" (четверта команда УПЛ) – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).
О 13:00 стартує жеребкування в Лізі чемпіонів. Переможець УПЛ входить до числа сіяних команд.
Потенційні суперники "Динамо":
Поєдинки відбудуться 22/23 і 29/30 липня. Переможці вийдуть до наступного раунду відбору, а команди, що програли, перейдуть до третього раунду відбору Ліги Європи.
Жеребкування другого раунду відбору в Лізі конференцій призначене на 15:00. Тут своїх опонентів дізнаються "Олександрія", "Полісся", а також донецький "Шахтар" – у разі поразки в першому раунді кваліфікації Ліги Європи від фінського "Ільвеса".
Зазначимо, що "Олександрія" і "Полісся" мають статус несіяних команд.
Можливі суперники "Олександрії":
Можливі суперники "Полісся":
Можливі суперники "Шахтаря" (у разі програшу "Ільвесу" в ЛЄ):
Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 24 та 31 липня. Переможці вийдуть до третього раунду. Команди, що програють, попрощаються з єврокубками.
О 14:00 пройде жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Тут свого потенційного другого суперника в турнірі дізнається "Шахтар". З ним "гірники" зіграють, якщо на старті відбору подолають "Ільвес".
Можливі суперники "Шахтаря" в 2-му раунді кваліфікації ЛЄ (у разі перемоги над "Ільвесом"):
Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 24 та 31 липня. Переможці вийдуть до третього раунду відбору ЛЄ. Команди, що програють, перейдуть до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
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