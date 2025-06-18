"Динамо", "Александрия" и "Полесье" получат соперников на старте еврокубков-2025/26: все возможные варианты

18 июня в швейцарском Ньоне состоятся церемонии жеребьевки вторых квалификационных раундов европейских клубных турниров-2025/26. Своих первых соперников узнают киевское "Динамо" - в Лиге чемпионов, а также "Александрия" и житомирское "Полесье" - в Лиге конференций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
В грядущем сезоне Украина будет иметь в еврокубках четырех представителей. По итогам кампании-2024/25 квота нашей страны уменьшилась на одну команду. К тому же, никто из участников не гарантировал себе место в основных раундах турниров.
Представительство Украины в еврокубках-2025/26:
"Динамо" (чемпион) - Лига чемпионов, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).
"Шахтер" (обладатель Кубка Украины) - Лига Европы, первый квалификационный раунд (четыре соперника до основного этапа).
"Александрия" (вторая команда УПЛ) - Лига конференций, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).
"Полесье" (четвертая команда УПЛ) - Лига конференций, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).
В 13:00 стартует жеребьевка в Лиге чемпионов. Победитель УПЛ входит в число сеяных команд.
Потенциальные соперники "Динамо":
Поединки состоятся 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в следующий раунд отбора, а проигравшие команды перейдут в третий раунд отбора Лиги Европы.
Жеребьевка второго раунда отбора в Лиге конференций назначена на 15:00. Здесь своих оппонентов узнают "Александрия", "Полесье", а также донецкий "Шахтер" - в случае поражения в первом раунде квалификации Лиги Европы от финского "Ильвеса".
Отметим, что "Александрия" и "Полесье" имеют статус несеяных команд.
Возможные соперники "Александрии":
Возможные соперники "Полесья":
Возможные соперники "Шахтера" (в случае проигрыша "Ильвесу" в ЛЕ):
Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в третий раунд. Команды, которые проиграют, попрощаются с еврокубками.
В 14:00 пройдет жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Здесь своего потенциального второго соперника в турнире узнает "Шахтер". С ним "горняки" сыграют, если на старте отбора преодолеют "Ильвес".
Возможные соперники "Шахтера" во 2-м раунде квалификации ЛЕ (в случае победы над "Ильвесом"):
Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в третий раунд отбора ЛЕ. Команды, которые проиграют, перейдут в третий раунд квалификации Лиги конференций.
Ранее сообщили о загадочном наставнике "Александрии", заменившем на посту Руслана Ротаня.
Также написали о футболистах сборной Украины U-21, которые готовы играть в АПЛ прямо сейчас.