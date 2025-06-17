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Замість Ротаня "Олександрія" отримала сенсаційного наставника: 33-річний фахівець із закордонним досвідом

Олександрія, Вівторок 17 червня 2025 17:31
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Замість Ротаня "Олександрія" отримала сенсаційного наставника: 33-річний фахівець із закордонним досвідом Фото: Кирило Нестеренко (праворуч) отримає перший досвід самостійної роботи (ФК "Олександрія")
Автор: Андрій Костенко

Віце-чемпіон України сезону-2024/25 ФК "Олександрія" офіційно призначила нового головного тренера, який працюватиме з командою після відходу Руслана Ротаня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Хто такий Кирило Нестеренко

"Містяни" оголосили про підписання угоди з 33-річним фахівцем Кирилом Нестеренком. Деталі контракту не розголошуються.

Нестеренко – вихованець донецького футболу. В Україні виступав за донецький "Металург". Також мав легіонерський досвід в литовському "Шяуляї".

Після завершення ігрової кар'єри, Нестеренко працював спочатку тренером молодіжної команди (U-21) кам'янської "Сталі"», а потім став помічником головного тренера команди основи. Також був асистентом головних тренерів в казахстанських командах: "Шахтар" (Караганда) та "Каспій" (Актау).

У сезоні-2023/24 Нестеренко працював асистентом Ніколая Костова в болгарському клубі "Левські". У травні минулого року Костов разом із тренерським штабом залишив команду, після того, як вона посіла 4-те місце в чемпіонаті Болгарії за підсумками сезону. Костов відомий українським уболівальникам роботою в донецькому "Металурзі", сімферопольській "Таврії", львівських "Карпатах" та "Сталі" з Кам'янського.

"Олександрія" стане першим досвідом роботи Нестеренка в статусі головного тренера.

З ким зіграє "Олександрія" в Лізі конференцій

Нагадаємо, сезон УПЛ-2024/25 "Олександрія" під керівництвом Руслана Ротаня завершила на історичному другому місці в турнірній таблиці, набравши 67 очок в 30 матчах чемпіонату України.

Завдяки цьому команда отримала право грати в європейській Лізі конференцій, де стартує з другого кваліфікаційного раунду. Для виходу в основний турнір треба буде пройти трьох суперників.

Першого з них віце-чемпіон України та його новий наставник дізнаються вже завтра, коли відбудеться жеребкування відповідного раунду турніру.

Раніше повідомили, що донецький "Шахтар" протистоянням з фінським "Ільвесом" стартує в Лізі Європи.

А футболіст збірної України проміняв "Олександрію" на новачка УПЛ.

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