Названо гравців збірної України U-21, які готові грати в АПЛ прямо зараз: хто в списку

Відомий український тренер і експерт Олег Федорчук вважає, що в молодіжній збірній України U-21, яка виступає на Євро-2025, є футболісти, які вже зараз мають рівень для англійської Прем'єр-ліги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю фахівця сайту "Український футбол".

Топ-5 українських футболістів, які вже грають в англійській Прем’єр-лізі у 2025 році, наразі виглядає наступним чином:

Як зазначає фахівець, Ванат упевнено підтверджує свій високий рівень, Бражко поступово набирає оптимальні кондиції, а Батагов "доволі непогано виглядає на сьогодні" і має помітний потенціал для подальшого розвитку.

На думку спеціаліста, виступати у найсильнішому чемпіонаті світу можуть одразу троє гравців "молодіжки".

Нагадаємо, що збірна України U-21 наразі бореться за вихід до плей-оф молодіжного Євро-2025. Після двох турів українці мають три очки завдяки перемозі над Фінляндією й посідають друге місце в групі D.

В останньому матчі групового етапу вирішиться доля команди Унаї Мельгоси - для виходу до 1/4 фіналу необхідно не програти Нідерландам.

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