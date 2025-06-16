Названо гравців збірної України U-21, які готові грати в АПЛ прямо зараз: хто в списку
Відомий український тренер і експерт Олег Федорчук вважає, що в молодіжній збірній України U-21, яка виступає на Євро-2025, є футболісти, які вже зараз мають рівень для англійської Прем'єр-ліги.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю фахівця сайту "Український футбол".
Хто зі збірної України U-21 готовий до АПЛ
На думку спеціаліста, виступати у найсильнішому чемпіонаті світу можуть одразу троє гравців "молодіжки".
Федорчук відзначає форварда київського "Динамо" Владислава Ваната, опорника столичного гранда Володимира Бражка та півзахисника турецького "Трабзонспору" Арсенія Батагова.
Як зазначає фахівець, Ванат упевнено підтверджує свій високий рівень, Бражко поступово набирає оптимальні кондиції, а Батагов "доволі непогано виглядає на сьогодні" і має помітний потенціал для подальшого розвитку.
Топ українських футболістів в АПЛ зараз
Топ-5 українських футболістів, які вже грають в англійській Прем’єр-лізі у 2025 році, наразі виглядає наступним чином:
- Олександр Зінченко - багатофункціональний лівий захисник/півзахисник, ключовий гравець лондонського "Арсеналу"
- Ілля Забарний - центральний захисник "Борнмута", що швидко закріпився в стартовому складі середняка АПЛ
- Віталій Миколенко - лівий бек зі стабільною грою за "Евертон"
- Єгор Ярмолюк - центральний півзахисник, що активно використовується тренерським штабом "Брентфорда", і до якого вже є інтерес кількох грандів
- Михайло Мудрик - вінгер за потенціалом, який наразі, на жаль, тимчасово відсторонений через допінг-розслідування.
Що відомо про виступ U-21 на Євро-2025
Нагадаємо, що збірна України U-21 наразі бореться за вихід до плей-оф молодіжного Євро-2025. Після двох турів українці мають три очки завдяки перемозі над Фінляндією й посідають друге місце в групі D.
В останньому матчі групового етапу вирішиться доля команди Унаї Мельгоси - для виходу до 1/4 фіналу необхідно не програти Нідерландам.
Раніше ми писали, що Ілля Забарний може дебютувати в ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу.