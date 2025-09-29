UA

"Динамо" у нотатки. Найближчий єврокубковий суперник переписав унікальний рекорд в Англії

Фото: Англійський "Крістал Пелас" на ходу перед матчем з "Динамо" (x.com/cpfc)
Автор: Андрій Костенко

Перший суперник київського "Динамо" в основному раунді Ліги конференцій – англійський "Крістал Пелас" встановив нове історичне досягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Squawka.

Новий рекорд "орлів"

В останньому турі чемпіонату англійської Прем'єр-ліги "Крістал Пелас" мінімально обіграв чинного чемпіона – "Ліверпуль" (2:1). Завдяки цій перемозі команда повторила клубний рекорд за найдовшою безпрограшною серією – 18 матчів.

Крім цього, "орли" вперше в історії чемпіонату Англії не програли у перших шести турах, а також перервали переможну серію "Ліверпуля" із семи матчів на початку сезону-2025/26. А ще – підопічні Олівера Гласнера залишилися єдиною командою АПЛ, яка не поступалася в поточному чемпіонаті.

Рекордна серія "Крістал Пелас" без поразок:

  1. АПЛ, "Крістал Пелас" – "Борнмут" – 0:0
  2. АПЛ, "Арсенал" – "Крістал Пелас" – 2:2
  3. Кубок Англії, "Крістал Пелас" – "Астон Вілла" – 3:0
  4. АПЛ, "Крістал Пелас" – "Ноттінгем Форест" – 1:1
  5. АПЛ, "Тоттенгем Хотспур" – "Крістал Пелас" – 0:2
  6. Кубок Англії, "Крістал Пелас" – "Манчестер Сіті" – 1:0
  7. АПЛ, "Крістал Пелас" – "Вулвергемптон" – 4:2
  8. АПЛ, "Ліверпуль" – "Крістал Пелас" – 1:1
  9. Суперкубок, "Крістал Пелас" – "Ліверпуль" – 2:2 (пенальті – 3:2)
  10. АПЛ, "Челсі" – "Крістал Пелас" – 0:0
  11. Ліга конференцій, "Крістал Пелас" – "Фредрікстад" – 1:0
  12. АПЛ, "Крістал Пелас" – "Ноттінгем Форест" – 1:1
  13. Ліга конференцій, "Фредрікстад" – "Крістал Пелас" – 0:0
  14. АПЛ, "Астон Вілла" – "Крістал Пелас" – 0:3
  15. АПЛ, "Крістал Пелас" – "Сандерленд" – 0:0
  16. Кубок ліги, "Крістал Пелас" – "Мілвол" – 1:1 (пенальті – 4:2)
  17. АПЛ, "Вест Хем" – "Крістал Пелас" – 1:2
  18. АПЛ, "Крістал Пелас" – "Ліверпуль" – 2:1

Після шести турів команда має 12 очок та йде в лізі третьою, поступаючись лише лондонському "Арсеналу" (13 пунктів) та "Ліверпулю" (15).

Як "Крістал Пелас" потрапив у Лігу конференцій

У травні "Крістал Пелас" здобув свій перший великий трофей за 120-річну історію клубу: у фіналі Кубка Англії переграв "Манчестер Сіті" (1:0). Завдяки цьому "орли" вперше в історії здобули пряму путівку до групового етапу Ліги Європи-2025/26.

Однак перед стартом у єврокубкового сезону "Крістал Пелас" втратив місце у ЛЄ. УЄФА понизив клуб у Лігу конференцій.

Справа в тому, що головний акціонер клубу американський бізнесмен Джон Текстор (володіє 43% акцій "Пелас") є власником більшості акцій французького "Ліона" (77%), який теж пробився в ЛЄ.

Згідно з правилами УЄФА, клуби, що належать одній особі або організації, не можуть змагатися в одних єврокубкових змаганнях. Французька команда мала пріоритетність, оскільки посіла вищу позицію у національному чемпіонаті – 6-те місце в Лізі 1 проти 12-го "Крістал Пелас" в АПЛ.

Англійський клуб оскаржив це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS), але програв справу.

Коли матч з "Динамо"

За результатами жеребкування, англійський клуб став одним із суперників "Динамо" в основному етапі Ліги конференцій. Зустріч між суперниками відбудеться вже в 1-му турі – у четвер, 2 жовтня.

Гра пройде на номінально домашньому стадіоні чемпіона України – "Арена Люблін" у Польщі. Початок зустрічі – 19:45 за київським часом.

Раніше ми розповіли, як українські легіонери запалювали в Європі та світі минулого вікенду.

Також ми писали, що двоє українців увійшли в топ-10 найдорожчих голкіперів світу.

