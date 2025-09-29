"Динамо" в заметки. Ближайший еврокубковый соперник переписал уникальный рекорд в Англии

Новый рекорд "орлов"

В последнем туре чемпионата английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" минимально обыграл действующего чемпиона - "Ливерпуль" (2:1). Благодаря этой победе команда повторила клубный рекорд по самой длинной беспроигрышной серии - 18 матчей.

Кроме этого, "орлы" впервые в истории чемпионата Англии не проиграли в первых шести турах, а также прервали победную серию "Ливерпуля" из семи матчей в начале сезона-2025/26. А еще - подопечные Оливера Гласнера остались единственной командой АПЛ, которая не уступала в текущем чемпионате.

Рекордная серия "Кристал Пэлас" без поражений:

АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Борнмут" - 0:0 АПЛ, "Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 2:2 Кубок Англии, "Кристал Пэлас" - "Астон Вилла" - 3:0 АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Ноттингем Форест" - 1:1 АПЛ, "Тоттенхэм Хотспур" - "Кристал Пэлас" - 0:2 Кубок Англии, "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 1:0 АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" - 4:2 АПЛ, "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" - 1:1 Суперкубок, "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" - 2:2 (пенальти - 3:2) АПЛ, "Челси" - "Кристал Пэлас" - 0:0 Лига конференций, "Кристал Пэлас" - "Фредрикстад" - 1:0 АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Ноттингем Форест" - 1:1 Лига конференций, "Фредрикстад" - "Кристал Пэлас" - 0:0 АПЛ, "Астон Вилла" - "Кристал Пэлас" - 0:3 АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Сандерленд" - 0:0 Кубок лиги, "Кристал Пэлас" - "Милвол" - 1:1 (пенальти - 4:2) АПЛ, "Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" - 1:2 АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" - 2:1

После шести туров команда имеет 12 очков и идет в лиге третьей, уступая лишь лондонскому "Арсеналу" (13 пунктов) и "Ливерпулю" (15).

Как "Кристал Пэлас" попал в Лигу конференций

В мае "Кристал Пэлас" добыл свой первый большой трофей за 120-летнюю историю клуба: в финале Кубка Англии переиграл "Манчестер Сити" (1:0). Благодаря этому "орлы" впервые в истории получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы-2025/26.

Однако перед стартом в еврокубкового сезона "Кристал Пэлас" потерял место в ЛЕ. УЕФА понизил клуб в Лигу конференций.

Дело в том, что главный акционер клуба американский бизнесмен Джон Текстор (владеет 43% акций "Пэлас") является владельцем большинства акций французского "Лиона" (77%), который тоже пробился в ЛЕ.

Согласно правилам УЕФА, клубы, принадлежащие одному лицу или организации, не могут соревноваться в одних еврокубковых соревнованиях. Французская команда имела приоритетность, поскольку заняла высшую позицию в национальном чемпионате - 6-е место в Лиге 1 против 12-го "Кристал Пэлас" в АПЛ.

Английский клуб обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но проиграл дело.

Когда матч с "Динамо"

По результатам жеребьевки, английский клуб стал одним из соперников "Динамо" в основном этапе Лиги конференций. Встреча между соперниками состоится уже в 1-м туре - в четверг, 2 октября.

Игра пройдет на номинально домашнем стадионе чемпиона Украины - "Арена Люблин" в Польше. Начало встречи - 19:45 по киевскому времени.