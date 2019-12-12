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Динамо - Лугано: где смотреть матч

Новости » Спорт     12.12.2019 - 16:05
Динамо - Лугано: где смотреть матч
Фото: "Динамо" - "Лугано" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда решающий для киевлян поединок группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" будет принимать швейцарский "Лугано" в шестом туре группового этапа Лиги Европы. По мнению букмекеров, "бело-синие" являются безоговорочными фаворитами в решающем для команды поединке.

12 декабря 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"

Вице-чемпион Украины 12 декабря будет сражаться за путевку в плей-офф Лиги Европы. Киевская команда на НСК "Олимпийский" будет принимать швейцарский "Лугано", который уже не претендует на выход из группы. В прямом эфире игру буде транслировать телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

Поединок будут обслуживать рефери из Азербайджана во главе с 32-летним Алияром Агаевым.

Команда Алексея Михайличенко могла бы чувствовать себя увереннее, но в предыдущем пятом туре на выезде уступила "Мальме" (3:4) и опустилась на третье место в группе.

Для выхода в плей-офф Лиги Европы киевлянам необходимо побеждать швейцарцев с разницей в два мяча или больше. Победа в один мяч также дает динамовцам неплохие шансы продолжить еврокомпанию, но тогда необходимо следить за параллельным поединком, в котором сойдутся "Копенгаген" и "Мальме".

Первая встреча "Динамо" и "Лугано" завершилась в безголевую ничью.

Двое игроков "Динамо" попали в символическую сборную недели Лиги Европы Стали известны еще восемь участников плей-офф Лиги Европы
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