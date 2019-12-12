Динамо - Лугано: прогноз букмекеров

Фото: "Динамо" - "Лугано" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

Киевское "Динамо" в решающем матче групповой стадии Лиги Европы примет швейцарский "Лугано". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

12 декабря 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

Букмекеры считают вице-чемпионов Украины безоговорочным фаворитом в решающем для команды поединке. На успех "Динамо" можно поставить с коэффициентом 1,27, тогда как победа "Лугано" оценивается в 13,50, а ничейный исход встречи - в 6,15.

Поединок будут обслуживать рефери из Азербайджана во главе с 32-летним Алияром Агаевым.

Команда Алексея Михайличенко могла бы чувствовать себя увереннее, но в предыдущем пятом туре на выезде уступила "Мальме" (3:4) и опустилась на третье место в группе.

Для выхода в плей-офф Лиги Европы киевлянам необходимо побеждать швейцарцев с разницей в два мяча или больше. Победа в один мяч также дает динамовцам неплохие шансы продолжить еврокомпанию, но тогда необходимо следить за параллельным поединком, в котором сойдутся "Копенгаген" и "Мальме".

Первая встреча "Динамо" и "Лугано" завершилась в безголевую ничью.