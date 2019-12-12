Динамо - Лугано: де дивитися матч

Фото: "Динамо" - "Лугано" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли вирішальний для киян поєдинок групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" буде приймати швейцарський "Лугано" в шостому турі групового етапу Ліги Європи. На думку букмекерів, "біло-сині" є беззаперечними фаворитами у вирішальному для команди поєдинку.

12 грудня 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

Віцечемпіон України 12 грудня буде боротися за путівку в плей-офф Ліги Європи. Київська команда на НСК "Олімпійський" буде приймати швейцарський "Лугано", який вже не претендує на вихід з групи. У прямому ефірі гру транслюватиме телеканал "Футбол 1". Стартовий свисток пролунає о 19:55 за київським часом.

Поєдинок обслуговуватимуть рефері з Азербайджану на чолі з 32-річним Аліяров Агаєвим.

Команда Олексія Михайличенка могла б почувати себе впевненіше, але в попередньому п'ятому турі на виїзді поступилася "Мальме" (3:4) та опустилась на третє місце в групі.

Для виходу в плей-офф Ліги Європи киянам необхідно перемагати швейцарців з різницею у два м'ячі або більше. Перемога в один м'яч також дає динамівцям непогані шанси продовжити еврокомпанію, але тоді необхідно стежити за паралельним поєдинком, в якому зійдуться "Копенгаген" і "Мальме".

Перша зустріч "Динамо" і "Лугано" завершилася в безгольову нічию.