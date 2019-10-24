Динамо - Копенгаген: анонс матча

Фото: "Динамо" - "Копенгаген" (twitter.com/dynamokyiv)

Готовимся к поединку 3 тура группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" примет "Копенгаген" в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". По мнению букмекеров, небольшое преимущество у хозяев поля. В заявке датской команды 20 футболистов.

24 октября 22:00

Киев, НСК "Олимпийский"

"Динамо" и "Копенгаген" впервые встречаются в еврокубках и сегодня поспорят за первое место в группе, что в дальнейшем даст более легкого соперника в плей-офф. Команды делят первую строчку, набрав по четыре очка после двух туров, в то время как их соперники по группе - лишь по одному баллу. После этой игры "Динамо" и "Копенгаген" уже в столице Дании через две недели проведут ответный матч.

Киевский клуб в первом туре победил в родных стенах "Мальме" - 1:0, после чего сыграл в гостях по нулям с "Лугано". Чемпионы Дании стартовали с домашней победы над швейцарской командой (1:0), а затем разошлись миром со шведами (1:1).

В прошлое воскресенье соперники провели очередные поединки во внутренних чемпионатах. "Копенгаген" оказался сильнее "Эсбьерга" - 3:1. Подопечные Столе Сольбаккена продолжают гонку за лидером первенства "Мидтьюлланном", который впереди на четыре очка. Вице-чемпион Украины справились с бронзовым призером "Александрией" (1:0) и поднялись в турнирной таблице на второе место.