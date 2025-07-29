"Динамо" - "Хамрун": прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів

29 липня, київське "Динамо" зіграє проти мальтійського "Хамрун Спартанс" у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Які прогнози на протистояння - підкаже РБК-Україна .

Київське "Динамо": перемога без нервів?

Команда Олександра Шовковського провела перший поєдинок достатньо впевнено, нагадаємо, гра завершилася перемогою киян з рахунком 3:0.

Попри нервові моменти на старті, кияни поступово перехопили ініціативу, оформили три голи (відзначились Ванат, Буяльський та Волошин) і забезпечили собі комфортні умови перед матчем-відповіддю.

Зазначимо, що жеребкування цього сезону виявилося прихильним до киян, адже чемпіон Мальти "Хамрун Спартанс", відразу, не виглядав серйозним конкурентом.

Та й у наступному раунді суперником стане переможець пари "Пафос" - "Маккабі" Тель-Авів, де також немає грандів європейського футболу.

Однак навіть попри класову перевагу, проблем у команди вистачає. Слабка реалізація гольових моментів, нестабільність при стандартах і кадрові втрати.

Зокрема, через травму не зіграє Віталій Буяльський. Очікується, що в стартовому складі з’явиться Микола Шапаренко, який у першому матчі вийшов на заміну й одразу віддав результативну передачу.

Замість Андрія Ярмоленка може вийти Назар Волошин, а на флангах оборони відбудеться ротація, щоб освіжити склад.

"Хамрун Спартанс": історичне досягнення

Мальтійський клуб пройшов литовський "Жальгіріс" у першому раунді, створивши сенсацію, адже жоден клуб із Мальти раніше не проходив так далеко.

Проте у грі проти "Динамо" різниця у класі стала очевидною. Попри спроби пресингувати та грати жорстко, "Хамрун" не зміг нав'язати боротьбу і не мав реальних шансів на успіх.

Тренер мальтійців Джакомо Модіка пообіцяв змінити тактичну модель, однак навіть він визнає, що суперник із Києва грає на кілька рівнів вище. Тож, шанси на сенсацію виглядають мінімальними.

Букмекерські коефіцієнти на матч

Після розгромної перемоги киян у першій грі, інтрига фактично відсутня. Отож, букмекери віддають беззаперечну перевагу українському клубу:

Перемога "Динамо" - 1.20

Нічия - 6.63

Перемога "Хамрун Спартанс" - 14.07

Де дивитися матч

Матч між "Динамо" та "Хамрун Спартанс" пройде на "Арені Люблін" у польському місті Люблін.

Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Обслуговуватиме матч арбітр із Данії Якоб Сундберг.

Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на телеканалі 2+2, а також на платформі Київстар ТБ.