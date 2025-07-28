"Динамо" - "Хамрун Спартанс": час, дата і де дивитися гру Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" готується до вирішального матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026 проти мальтійської команди "Хамрун Спартанс".

Коли і де дивитися поєдинок - читайте на РБК-Україна .

Де і коли дивитися?

У вівторок, 29 липня зустрінуться київська та мальтійська команди. Гра пройде у польському місті Люблін на "Арені Люблін" та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Поєдинок транслюватиме телеканал 2+2, також переглянути матч онлайн можна буде на сервісах, що ретранслюють цей канал, зокрема Київстар ТБ, MEGOGO та Sweet.tv.

Що варто знати?

"Біло-сині" підходять до цієї зустрічі із переконливою перевагою після перемоги 3:0 у першому матчі, який відбувся на Мальті.

Київська команда проводить підготовку до матчу у Любліні, де базується між поєдинками. А передматчеве тренування "Динамо" відбудеться 28 липня, і перші 15 хвилин будуть відкритими для преси.

Для українського клубу це перша домашня гра в єврокубках цього сезону, хоч і не в Києві.

Хто судитиме матч?

УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч-відповідь з Данії на чолі з 35-річним Якобом Сундбергом.

Сундберг уже знайомий українським вболівальникам, адже він працював на матчі відбору до молодіжного Євро-2025 між збірними U-19 України та Нідерландів.

Асистентами головного арбітра будуть Віктор Скітте та Джеспер Дахль, четвертий арбітр - Лассе Лабел Граагаард.

Система VAR також буде задіяна. Відеоасистентом арбітра призначено Якоба Кехлета, а його помічником - Йонаса Хансена.

Очікування та форма команд

Попри впевнений результат першого матчу, гра киян залишила чимало питань. У товариських зустрічах міжсезоння команда теж показала слабку результативність і нестабільність, здобувши лише одну перемогу у шести матчах.

Також фіксувались червоні картки та втрати концентрації, що турбують уболівальників перед більш серйозними суперниками на наступних етапах.

Натомість "Хамрун Спартанс", який вийшов до цього раунду після драматичної серії пенальті з "Жальгірісом", вже створив історичне досягнення для мальтійського футболу, адже став першою командою, що пройшла до другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.