Динамо - Гент: в шаге от группового этапа Лиги чемпионов

Фото: "Гент" - "Динамо" (kaagent.be)

Киевляне не играли на этой стадии с 2016 года

"Динамо" проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают "бело-синих" безоговорочными фаворитами. В первой игре в Бельгии победу праздновали киевляне.

29 сентября 22:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Киевлянам осталось сделать последний шаг для выхода в групповой этап турнира, куда они не могут попасть уже три сезона подряд. Этот безуспешный период в историю клуба записал тогдашний наставник Александр Хацкевич, до этого "Динамо" пропускало групповую стадию самого престижного европейского клубного турнира максимум два сезона подряд.

Последний раз киевская команда играла в группе ЛЧ еще в 2016 году, когда тренером был Сергей Ребров. Тогда "Динамо" заняло последнее место, пропустив вперед "Наполи", "Бенфику" и "Бешикташ". Также под руководством Реброва команда выигрывала свое последнее чемпионство УПЛ.

Новую историю клуба пишет Мирча Луческу. С ним "бело-синие" ударно начали новый сезон - шесть побед (из них две - в Лиге чемпионов), лишь одна ничья и первый трофей в сезоне. Также впервые за два года и один месяц "Динамо" возглавило таблицу чемпионата Украины. Теперь же у его команды неплохие шансы выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Соперник не в лучшей форме

"Гент" находится в кризисе - со старта сезона команда сменила уже двух наставников. Первого сразу после двух стартовых поражений, второго - из-за неблагоприятной атмосфере в коллективе и открытый конфликт с украинским форвардом Романом Яремчуком.

Клуб набрал в семи турах чемпионата Бельгии шесть очков и находится на 15 месте турнирной таблицы. Теперь же команда рискует не пробиться в групповой этап ЛЧ, где играла лишь однажды - в сезоне 2015/16 бельгийцы добрались до 1/8 финала.

Турнирный путь

Обе команды вступили в борьбу на стадии третьего квалификационного раунда. Бельгийцы в родных стенах справились австрийским "Рапидом", а киевляне обыграли нидерландский "АЗ Алкмар".

В первой игре победу команде Луческу на выезде принесли голы Супряги и Де Пены, на что хозяева ответили только одним точным ударом Кляйндинста.

Кадровая ситуация

Лазарет "бело-синих" уменьшается: уже восстановился и возвращается в общую группу защитник Денис Попов, а его коллега по амплуа Александр Тимчик начинает заниматься по индивидуальной программе.

Соперник имеет более серьезные кадровые проблемы. В частности, из-за дисквалификации за удаление в первой игре точно не сыграет Безус, пропустят поединок травмированные Де Брюйн и Чакветадзе, также под вопросом участие Кумса.

По сообщениям бельгийской прессы, Роман Яремчук, который покинул поле еще в первом тайме первого матча, намерен сменить клуб в это трансферное окно, поэтому не поедет в Киев, чтобы не рисковать своим здоровьем.