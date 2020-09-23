"Динамо" одолело "Гент" в первой игре плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Фото: "Гент" - "Динамо" (twitter.com/bwinBE)

Киевский клуб продолжает победный еврокубковый путь

Киевское "Динамо" обыграло бельгийский "Гент" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов - последним отборочным этапом в групповой турнир. Встреча состоялась в Генте на стадионе "Геламко Арена" и завершилась со счетом 2:1.

На 9 минуте игры Владислав Супряга забил свой первый гол в еврокубках. Киевляне отлично начали поединок, но ближе к концу тайма бельгийцы перехватили инициативу. Счет в игре перед самым перерывом сравнял Тим Кляйндинст, воспользовавшись ошибкой на выходе Георгия Бущана.

Немецкий футболист вышел на поле на 25 минуте, заменив травмированного Романа Яремчука. Травма украинца настораживает потому, что в октябре нашу национальную сборную ожидают три тяжелейшие матчи - против команд Франции, Германии и Испании.

Во второй половине игры "Динамо" вернуло себе инициативу. Уверенности "бело-синим" прибавило удаление у соперника - вторую желтую карту получил еще один украинский игрок бельгийцев Роман Безус. Победный гол на 79 минуте забил Карлос де Пена.

Судьба противостояния решится в следующий вторник, 29 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве.