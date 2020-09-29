Динамо - Гент: за крок від групового етапу Ліги чемпіонів

Фото: "Гент" - "Динамо" (kaagent.be)

Кияни не грали на цій стадії з 2016 року

"Динамо" проведе матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають "біло-синіх" беззаперечними фаворитами. У першій грі в Бельгії перемогу святкували кияни.

29 вересня 22:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Киянам залишилося зробити останній крок для виходу в груповий етап турніру, куди вони не можуть потрапити вже три сезони поспіль. Цей невдалий період в історію клубу записав тодішній керманич Олександр Хацкевич, до цього "Динамо" пропускало групову стадію найпрестижнішого європейського клубного турніру максимум два сезони поспіль.

Востаннє київська команда грала в групі ЛЧ ще у 2016 році, коли тренером був Сергій Ребров. Тоді "Динамо" посіло останнє місце, пропустивши вперед "Наполі", "Бенфіку" і "Бешикташ". Також під керівництвом Реброва команда вигравала своє останнє чемпіонство в УПЛ.

Нову історію клубу пише Мірча Луческу. З ним "біло-сині" ударно почали новий сезон - шість перемог (з них дві - в Лізі чемпіонів), лише одна нічия і перший трофей в сезоні. Також вперше за два роки і один місяць "Динамо" очолило таблицю чемпіонату України. Тепер же у його команди непогані шанси вийти в груповий етап Ліги чемпіонів.

Суперник не в найкращій формі

"Гент" знаходиться в кризі - зі старту сезону команда змінила вже двох наставників. Першого відразу після двох стартових поразок, другого - через несприятливу атмосферу в колективі і відкритий конфлікт з українським форвардом Романом Яремчуком.

Клуб набрав у семи турах чемпіонату Бельгії шість очок і знаходиться на 15 місці турнірної таблиці. Тепер же команда ризикує не пробитися в груповий етап ЛЧ, де грала лише одного разу - в сезоні 2015/16 бельгійці дісталися до 1/8 фіналу.

Турнірний шлях

Обидві команди розпочали боротьбу на стадії третього кваліфікаційного раунду. Бельгійці в рідних стінах впоралися австрійським "Рапідом", а кияни обіграли нідерландський "АЗ Алкмар".

У першій грі перемогу команді Луческу на виїзді принесли голи супряга і Де Піни, на що господарі відповіли лише одним влучним ударом Кляйндінст.

Кадрова ситуація

Лазарет "біло-синіх" зменшується: вже відновився і повертається до загальної групи захисник Денис Попов, а його колега за амплуа Олександр Тимчик починає займатися за індивідуальною програмою.

Суперник має серйозніші кадрові проблеми. Зокрема, через дискваліфікацію за вилучення у першій грі точно не зіграє Безус, пропустять поєдинок травмовані Де Брюйн та Чакветадзе, також під питанням участь Кумса.

За повідомленнями бельгійської преси, Роман Яремчук, який залишив поле ще в першому таймі першого матчу, має намір змінити клуб у це трансферне вікно, тому не поїде до Києва, аби не ризикувати своїм здоров'ям.