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"Гент" уволил главного тренера после конфликта с игроком сборной Украины

Гент, Понедельник 14 сентября 2020 20:10
"Гент" уволил главного тренера после конфликта с игроком сборной Украины
Фото: Роман Яремчук (kaagent.be)
Автор: Вера Олейник

Бельгийский "Гент" объявил об отставке главного тренера Ласло Болони. Сотрудничество с 67-летним специалистом было прекращено из-за неблагоприятной атмосферы в коллективе.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Обязанности главного тренера будет выполнять Вим Де Деккер, который был ассистентом Болони в "Антверпене" и "Генте".

Ранее у Болони возник конфликт с украинским форвардом Романом Яремчуком. Нападающий выразил недовольство уровнем игры команды после победы над "Мехеленой" (1:0) в 4 туре чемпионата Бельгии, в котором сам отметился результативным пасом. Украинец заявил, что команда играет, как клуб из второго дивизиона из-за того, система еще не совсем налажена. На что тренер ответил, что футболисту следует выбрать другой клуб, если он недоволен.

После этого Яремчук не попал в заявку на матч против "Эйпена" (1:2). Болони объяснил это усталостью игрока после вызова в сборную Украины. Роман Безус и Игорь Пластун, которые также прибыли из расположения национальной команды, провели полную встречу в запасе.

После этого украинский нападающий подал запрос руководству "Гента" на трансфер.

Венгерский специалист возглавил клуб 20 августа. Под его руководством бельгийская команда выиграла один матч и дважды проиграла. В чемпионате "Гент" идет на 16 месте. Уже завтра, 15 сентября, команда начнет свои выступления в Лиге чемпионов в матче с венским "Рапидом" 15 сентября.

Напомним, если команда одолеет этот этап, то в плей-офф квалификации турнира выйдет на победителя противостояния между киевским "Динамо" и голландским "АЗ Алкмар".

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