ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Динамо - Брюгге: анонс матча

Новости » Спорт    13.08.2019 - 10:50
Динамо - Брюгге: анонс матча
Фото: "Динамо" -"Брюгге" (twitter.com/dynamokyiv)

Готовимся к ответному поединку квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" дома проведет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге".

Трансляция начнется в 20:30, а смотреть поединок можно на канале 2+2. Букмекеры не верят в победу украинской команды. Накануне команда Хацкевича отправилась на игру в составе 22 футболистов.

 

После минимального поражения в Бельгии (0:1), подопечные Александра Хацкевича обязаны забивать минимум один мяч и побеждать, чтобы рассчитывать на выход в следующий этап.

Оба клуба активно начали сезон и играют под нагрузками - через два дня на третий. На данный момент "Брюгге" уже провел 4 матча (все - победы), а "Динамо" - 5 (три победы, два поражения).

Между матчами квалификации команды провели по игре во внутренних чемпионатах. "Динамо" встречалось с "Шахтером" в 3 туре УПЛ и проиграло на своем поле - 1:2. Единственный мяч киевлян забил новичок Родригеш. Свой матч чемпионата Бельгии "Брюгге" провел на выезде, одолев "Остенде" в концовке встречи - 2:0.

Победитель в этом двухматчевом противостоянии встретится с сильнейшим в паре "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия), а проигравшего ждет групповой этап Лиги Европы.

Ничьи "Мариуполя" и "Зари" пополнили копилку Украины в таблице УЕФА Скаут "Вест Хэма" следил за Цыганковым в матче с "Брюгге"
Новости Украины ДинамоБрюггеотборквалификацияЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь