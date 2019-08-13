Динамо - Брюгге: де дивитися матч

Фото: "Динамо" -"Брюгге" (twitter.com/dynamokyiv)

Де і коли почнеться матч-відповідь відбору Ліги чемпіонів

"Динамо" зіграє проти "Брюгге" в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Букмекери вважають київський клуб фаворитом домашнього матчу.

13 серпня 20:30

Київ, НСК "Олімпійський"

Поєдинок у відповідь "Динамо" -"Брюгге" відбудеться у вівторок, 13 серпня, на київському НСК "Олімпійський". Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі 2+2. Стартовий свисток пролунає о 20:30.

Перша зустріч завершилася перемогою бельгійців - 1:0. Єдиний гол у грі забив Ханс Ванаку з пенальті на 37 хвилині після фолу Олександра Караваєва в своїй штрафній.

Підопічним Олександра Хацкевича потрібно перемагати з різницею в два голи або в серії пенальті, якщо за підсумками основного і додаткового часу буде результат 1:0.

Переможець в цьому двоматчевому протистоянні зустрінеться з найсильнішим у парі "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія), а того, хто програв чекає груповий етап Ліги Європи.