Динамо - Брюгге: анонс матчу

Фото: "Динамо" -"Брюгге" (twitter.com/dynamokyiv)

Готуємося до матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" вдома проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського "Брюгге".

Після мінімальної поразки в Бельгії (0:1), підопічні Олександра Хацкевича зобов'язані забивати мінімум один м'яч та перемагати, щоб розраховувати на вихід в наступний етап.

Обидва клуби активно почали сезон і грають під навантаженнями - через два дні на третій. На даний момент "Брюгге" вже провів 4 матчі (всі - перемоги), а "Динамо" - 5 (три перемоги, дві поразки).

Між матчами кваліфікації команди провели по грі у внутрішніх чемпіонатах. "Динамо" зустрічалося з "Шахтарем" в 3 турі УПЛ і програло на своєму полі - 1:2. Єдиний м'яч за киян забив новачок Родрігеш. Свій матч чемпіонату Бельгії "Брюгге" провів на виїзді, здолавши "Остенде" в кінцівці зустрічі - 2:0.

Переможець в цьому двоматчевому протистоянні зустрінеться з найсильнішим у парі "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія), а того, хто програв чекає груповий етап Ліги Європи.