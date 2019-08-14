Динамо - Брюгге 3-3: видео голов и обзор матча

Фото: "Динамо" - "Брюгге" (facebook.com/fcdynamoua)

Киевляне сыграли вничью с бельгийцами и отправляются в Лигу Европы

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20.

"Бело-синие" в ответном матче принимали бельгийцев на НСК "Олимпийский". "Динамо" необходимо было обязательно отыгрываться после 0:1 в первом поединке, и киевлянам удалось забить быстрый гол. На 6 минуте отличился Буяльский. Под конец первого тайма, на 38 минуте, бельгийская команда восстановила равенство в счете усилиями защитника Симона Дели.

В начале второй половины встречи, на 50 минуте, "Динамо" вновь повело в счете - гол на счету Шепелева. В концовке матча "Брюгге" усилиями Вормера забил второй гол.

Еще двумя голами команды обменялись в компенсированное время: автогол забил Мехеле, также забитым мячом отметился Опенда.

В концовке матча составы обеих команд уменьшились. Сперва Бурда получил вторую желтую карточку, а спустя 2 минуты Тау получил прямую красную за фол против Бойко.

Таким образом, "Брюгге" проходит дальше, а "Динамо" согласно с новыми правилами УЕФА, сразу квалифицируется в группу Лиги Европы и не будет играть в плей-офф турнира. Жеребьевка группового раунда ЛЕ состоится 30 августа.

Напомним, киевский клуб третий сезон подряд под руководством главного тренера Александра Хацкевича не может выйти в групповой этап турнира. Ранее ни при одном тренере "Динамо" в период независимости Украины не вылетало из квалификации ЛЧ более одного раза.