Динамо - Брюгге 3-3: відео голів та огляд матчу

Фото: "Динамо" - "Брюгге" (facebook.com/fcdynamoua)

Кияни зіграли внічию з бельгійцями і відправляються в Лігу Європи

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів між київським "Динамо" і бельгійським "Брюгге" у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

"Біло-сині" в матчі-відповіді приймали бельгійців на НСК "Олімпійський". "Динамо" необхідно було обов'язково відігруватись після 0:1 в першому поєдинку, і киянам вдалося забити швидкий гол. На 6 хвилині відзначився Буяльський. Під кінець першого тайму, на 38 хвилині, бельгійська команда відновила рівність в рахунку зусиллями захисника Симона Делі.

На початку другої половини зустрічі, на 50 хвилині, "Динамо" знову повело в рахунку - гол на рахунку Шепелєва. У кінцівці матчу "Брюгге" зусиллями Вормера забив другий гол.

Ще двома голами команди обмінялися в компенсований час: автогол забив Мехелен, також забитим м'ячем відзначився Опенда.

У кінцівці матчу склади обох команд зменшилися. Спершу Бурда отримав другу жовту картку, а за 2 хвилини Тау отримав пряму червону за фол проти Бойка.

Таким чином, "Брюгге" проходить далі, а "Динамо" згідно з новими правилами УЄФА, відразу кваліфікується в групу Ліги Європи і не буде грати в плей-офф турніру. Жеребкування групового раунду ЛЄ відбудеться 30 серпня.

Нагадаємо, київський клуб третій сезон поспіль під керівництвом головного тренера Олександра Хацкевича не може вийти в груповий етап турніру. Раніше ні при одному тренері "Динамо" в період незалежності України не вилітало з кваліфікації ЛЧ більше одного разу.