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"Динамо" – "Бенфика": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Фото: "Динамо" противостояло "Бенфике" в сезоне 2021/22 Лиги чемпионов (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция первого поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23 между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой" будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Бенфика" состоится в польской Лодзи 17 августа. Начало поединка в 22:00. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

В цифровом вещании Т2 домашний матч "бело-синих" не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки Лиги чемпионов на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Предматчевая студия начнется в 21:00.

Ранее определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов. 12 команд сразятся за шесть путевок в групповой раунд. Первые матчи состоятся 16-17 августа, ответные – 23-24 августа.

К слову, ранее вспомнили опыт "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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