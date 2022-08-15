"Динамо" – "Бенфика": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Динамо" – "Бенфика" состоится в польской Лодзи 17 августа. Начало поединка в 22:00. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

В цифровом вещании Т2 домашний матч "бело-синих" не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки Лиги чемпионов на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Предматчевая студия начнется в 21:00.

Ранее определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов. 12 команд сразятся за шесть путевок в групповой раунд. Первые матчи состоятся 16-17 августа, ответные – 23-24 августа.