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Проклятие "Аякса" и выездные подвиги: как "Динамо" играло в плей-офф квалификации ЛЧ

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Киев, Среда 10 августа 2022 15:50
Проклятие "Аякса" и выездные подвиги: как "Динамо" играло в плей-офф квалификации ЛЧ Фото: "Динамовцы" радуются голу в Граце (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В ночь на среду киевское "Динамо" в пятый раз пробилось в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Там соперником украинской команды станет лиссабонская "Бенфика".

Историческая справка о выступлениях "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов – в подборке РБК-Украина.

Плей-офф в квалификации Лиги чемпионов был введен накануне сезона 2009/10. С тех пор "Динамо" четырежды оказывалось на этой стадии турнира. Итак, двухматчевое противостояние с "Бенфикой" – полуюбилей.

В сезоне 2010/11 "бело-синие" начали свой путь с 3-го раунда квалификации, где легко справились с бельгийским "Гентом" (3:0, 3:1). А вот за путевку в групповой этап ЛЧ пришлось сразиться с "Аяксом".

Проклятие &quot;Аякса&quot; и выездные подвиги: как &quot;Динамо&quot; играло в плей-офф квалификации ЛЧ

И без того небольшие шансы "Динамо" развеялись после неудачного варианта домашней ничьей – 1:1 с голом Гусева в ответ на забитый мяч Вертонгена. На выезде команда под руководством россиянина Газзаева пропустила дважды, а гол ветерана Шевченко с пенальти лишь подсластил горечь поражения.

Зато последующий опыт плей-офф квалификации для украинского гранда был удачным. После двух побед над "Фейеноордом" киевляне вышли на крепкую "Боруссию" из Менхенгладбаха в сезоне 2012/13.

Проклятие &quot;Аякса&quot; и выездные подвиги: как &quot;Динамо&quot; играло в плей-офф квалификации ЛЧ

Первый матч был выездным и начался для "Динамо" неудачно – Ринг забил уже на 13-й минуте. Но Михалик и Ярмоленко перевернули все с ног на голову еще до перерыва, а добил "жеребцов" автогол Де Йонга под занавес поединка. В Киеве же "Динамо" горело 0:2 за две минуты до свистка, но Идейе вывел "бело-синих" в основную сетку.

В сезоне 2018/19 "Динамо" снова не сдало экзамен "Аяксу". В этот раз шансов у отечественного клуба было еще меньше, чем в 2010-м. Снабженные талантами амстердамцы забили уже на 2-й минуте, не заметили гол Кендзеры на 16-й и оформили еще два гола до перерыва.

Проклятие &quot;Аякса&quot; и выездные подвиги: как &quot;Динамо&quot; играло в плей-офф квалификации ЛЧ

После выездных 1:3 дома хоть что-нибудь противопоставить "Аяксу" киевляне не смогли. Команда под руководством Хацкевича, кажется, больше переживала за то, чтобы не проиграть еще раз, а не отыграться. Как следствие, грустные "нули" и вылет в Лигу Европы.

Наконец в сезоне 2020/21 "Динамо" неожиданно легко разобралось с бельгийским "Гентом". В выездном поединке "бело-синие" одолели соперника благодаря голам Супряги и Де Пены (2:1). Дома же забивали Буяльский, тот же Де Пена и Родригеш (последние двое – с пенальти).

Таким образом, "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов провело 8 матчей. Баланс встреч фактически равен: +3, =2, -3, разница мячей – 12:10. Матчи с "Бенфикой" запланированы на 17 и 23 августа.

К слову, накануне "Динамо" обыграло "Штурм" в овертайме ответного матча квалификации Лиги чемпионов.

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